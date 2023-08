Efemérides de hoy 11 de agosto de 2023: ¿Qué pasó el 11 de agosto?

Acontecimientos destacados un 11 de agosto

3114 a.C.: Según la cronología de Mesoamérica, se cree que este día marca el inicio del calendario maya, conocido como el "Cuenta Larga".

1492: Cristóbal Colón zarpó de Palos de la Frontera, España, en su primer viaje hacia el Nuevo Mundo.

1860: El Imperio Británico estableció una colonia penal en lo que hoy es la ciudad de Sydney, Australia.

1909: El Primer Consejo Aéreo Internacional se celebró en París, sentando las bases para la cooperación internacional en la aviación civil.

1934: El primer grupo de prisioneros llegó a la isla de Alcatraz, convirtiéndola en una de las prisiones más famosas de Estados Unidos.

1949: El presidente estadounidense Harry S. Truman firmó la Ley de Defensa Mutua, que estableció la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

1960: La República Centroafricana obtuvo su independencia de Francia.

1984: En Los Ángeles, California, se inauguraron los Juegos Olímpicos de Verano.

1999: Un eclipse solar total fue visible desde el Reino Unido y gran parte de Europa.

2003: Un atentado con coche bomba en la sede de la ONU en Bagdad, Irak, causó la muerte de 22 personas, incluido el representante especial de la ONU, Sergio Vieira de Mello.

2003: El primer apagón masivo en Estados Unidos afectó a gran parte del noreste del país y partes de Canadá.

2017: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Corea del Norte con "fuego y furia" en medio de las crecientes tensiones sobre el programa nuclear norcoreano.

Nacimientos destacados un 11 de agosto

1833: Robert G. Ingersoll, un orador y líder político estadounidense conocido por su agnosticismo y defensa de la libertad de pensamiento.

1862: Carrie Jacobs Bond, compositora y autora estadounidense, famosa por canciones como "I Love You Truly" y "A Perfect Day".

1884: Hermann Weyl, matemático y físico alemán que hizo importantes contribuciones a la teoría de grupos y la mecánica cuántica.

1888: John Logie Baird, inventor escocés pionero en el desarrollo de la televisión mecánica.

1933: Jerzy Grotowski, influyente director de teatro polaco, conocido por su enfoque experimental en la actuación y el teatro.

1950: Steve Wozniak, ingeniero de computación co-fundador de Apple Inc. y uno de los diseñadores clave de la computadora Apple I y Apple II.

1953: Hulk Hogan (nombre real: Terry Gene Bollea), famoso luchador profesional y personalidad de la televisión estadounidense.

1965: Viola Davis, actriz estadounidense conocida por sus papeles en películas y series de televisión aclamadas, como "Fences" y "How to Get Away with Murder".

1967: Joe Rogan, comediante, presentador de podcasts y comentarista deportivo estadounidense.

1983: Chris Hemsworth, actor australiano conocido por su interpretación de Thor en el Universo Cinematográfico de Marvel.

1988: Alyson Stoner, actriz, cantante y bailarina estadounidense, conocida por su trabajo en películas de Disney y por su papel en la serie de películas "Step Up".

Defunciones destacadas un 11 de agosto

1903: Henry James, influyente novelista y cuentista estadounidense, conocido por obras como "Las vueltas de la vida" y "Otra vuelta de tuerca".

1944: Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés, famoso por su obra "El principito" y sus contribuciones a la literatura y la aviación.

1956: Jackson Pollock, influyente pintor estadounidense y figura central en el movimiento del expresionismo abstracto.

1984: Richard Burton, actor galés conocido por sus papeles en películas como "Cleopatra" y "¿Quién teme a Virginia Woolf?".

2003: Ed Benedict, animador estadounidense conocido por su trabajo en numerosas caricaturas clásicas de Hanna-Barbera, incluyendo "Los Picapiedra" y "Los Supersónicos".

2014: Robin Williams, actor y comediante estadounidense conocido por sus papeles en películas como "Dead Poets Society", "Good Will Hunting" y "Mrs. Doubtfire".

2017: Glen Campbell, cantante, compositor y actor estadounidense, famoso por canciones como "Rhinestone Cowboy" y "Wichita Lineman".

2019: Toni Morrison, renombrada escritora y editora estadounidense, laureada con el Premio Nobel de Literatura en 1993 por sus novelas que exploran temas de raza, identidad y cultura.

2020: Trini López, cantante, guitarrista y actor estadounidense conocido por éxitos como "If I Had a Hammer" y su papel en la película "The Dirty Dozen".