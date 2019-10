El móvil, el mayor arma de infidelidad

La tecnología, esa gran amiga que en nuestro día a día nos ayuda a poder estar conectados con aquellas personas que no se encuentran cerca. Sin embargo, también abre todo un mundo de posibilidades a la hora de conocer o quedar con otras que no deberían estarlo tanto. Como todo, pros y contras.

Ashley Madison, portal líder de citas para personas casadas, ha realizado un estudia que demuestra que el 90% de los infieles utilizan el móvil para engañar a su cónyuge y, lo más curioso, que el 29% lo hace aun sabiendo que su pareja conoce su contraseña.

Eso sí, la mayoría de los engañosos toman ciertas medidas. Por ejemplo, el 72% explican que no activan nunca su ubicación, y cuando se les preguntan si guardan imágenes de sus amantes, más de una cuarta parte afirman que sí, aunque el 58% confirma almacenarlas en una app privada.



“Por muy sorprendente que pueda parecer que nuestros usuarios estén tonteando con sus amantes delante de su cónyuge, mediante los móviles, cabe señalar que gracias a la tecnología es mucho más fácil hacerlo, ya que se puede crear un mundo secreto dentro de los teléfonos que dan la libertad suficiente para sentirse confiado y libres para ser infiel”, explica Christoph Kraemer, responsable del mercado europeo para Ashley Madison.



La tecnología ayuda a suplir las carencias existentes en el matrimonio, ya que muchas veces los infieles no quedan con la otra persona, sino que solamente les interesa mantener conversaciones. La mitad de los usuarios (50%) señala que solo ha tenido una aventura virtual, donde no ha quedado con su amante. De este grupo, el 20% dice que el mayor beneficio es que es muy fácil terminarlo. “Ya sea un asunto físico o virtual, la tecnología ha revolucionado la infidelidad. Las personas no solo pueden conectarse fácilmente unas con otras, sino que también pueden mantener a salvo su secreto y de este modo la discreción en su día a día”, cuenta Christoph Kraemer.





Datos del estudio:



Es más fácil encontrar a alguien.....................................59%

Es más fácil mantener la comunicación............................47%

Es más fácil conocer a alguien.......................................43%

Es más fácil mantenerlo en secreto..................................37%

El Sexting hace que te sientas vivo...................................28%

No ha afectado a mis affaires en absoluto...........................21%

Puedo tener más de una aventura a la vez.........................21%