Un pueblo polaco lleva una década esperando a que nazca un niño

Hay un pueblo polaco donde solo nacen niñas desde hace más de 10 años. Se trata de Miejsce Odrzańskie, en el suroeste del país, donde su alcalde, Rajmun Frischko, ha prometido una recompensa para los habitantes que consigan traer al mundo a un bebé varón. El lugar tiene menos de 300 habitantes y la mayoría son mujeres. Incluso se está investigando por expertos si existe una causa grave para que pase esto o es solo una nomalía. Tomasz Golasz, jefe de bomberos voluntarios (en su mayoría mujeres), explica que “ha estado sucediendo durante décadas. Yo llegué al pueblo, me casé con una chica local y tuvimos dos hijas. Me gustaría tener un hijo, pero probablemente no sea realista. Mi vecino lo intentó y tiene dos hijas. No creo que las mujeres den a luz a niños aquí”.