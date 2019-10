El vapeo está dejando huella

Se les conoce como «vapeadores» o «vapers» y podemos localizarlos a larga distancia, ya que una nube de humo blanco les rodea cada vez que dan una calada a un cigarrillo electrónico. Los usuarios de estos dispositivos cada vez son más, y es que, al parecer, estos aparatos ahorran a sus usuarios una enorme cantidad de dinero y brindan el mismo placer que los pitillos tradicionales. Mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el descenso tímido pero paulatino de fumadores tradicionales en el mundo, la industria del cigarrillo electrónico y del tabaco sin combustión crece con rapidez. Además, es que son todo un elemento de glamour, los hay de diferentes tamaños, colores, y hasta sabores como chocolate, manzana o melocotón, entre otros. Más de 562.500 españoles han usado alguna vez o usan habitualmente estos dispositivos. El sector factura ya más de 88 millones de euros en nuestro país. Este mercado da empleo a casi 4.500 personas y 9 de cada 10 fumadores están convencidos de que es menos dañino que el tabaco convencional. Pero aún no estamos en el top 10 de consumidores, ya que los principales países con más «vapeadores» son Suecia, Italia, Noruega y Alemania. Aunque hay que reconocer que, a este paso, nos metemos de cabeza en el ranking. Según distintos estudios, se estima que de aquí a tres años habrá casi 55 millones de consumidores. ¿El motivo? No está del todo claro; unos dicen que sirve para dejar de fumar, otros, que es mejor que el tabaco y los hay que, simplemente, lo hacen por moda y por el sabor que les deja en la boca. En contraste a estos datos, la cifra de personas mayores de quince años que afirma que fuma a diario asciende en España a 8,6 millones de personas, mientras que la de no fumadores, asciende hasta casi 20 millones. Según reflejan las cifras, entre 2006 y 2018 el número de personas que fuma a diario se ha reducido un 6%, mientras que los no fumadores han aumentado un 11%. Así que es posible que el «vaper» esté haciendo algo bien, ya que, desde que empezó la moda de consumirlo, la media de fumadores ha bajado bastante más que un par de escalones.