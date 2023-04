Encuentra las 6 diferencias. Muchos lo intentan… pero son muy pocos los que lo consiguen

Si no lo consigues, no tienes que sentirte mal al respecto. La verdad es que es muy complicado encontrar todas las diferencias entre estas dos imágenes,... aun teniendo todo el tiempo del mundo. Y sólo unos pocos con una capacidad extraordinaria para la observación pueden resolver este tipo de acertijos a la primera.

Este desafío en concreto fue creado por el caricaturista húngaro, Gergely Dudas, más conocido como Dudolf. Ya hemos compartido su trabajo en el periódico La Razón en otras ocasiones, aunque normalmente los retos que comparte con sus seguidores son del estilo “¿dónde está Wally?”. Y eso hace que este acertijo visual sea tan especial.

Como decíamos antes, encontrar las diferencias entre estas dos imágenes no es tarea sencilla. De hecho, es bastante complicado. Así que, si quieres intentarlo asegurate de buscar un lugar tranquilo y evitar cualquier distracción. Porque sólo estando plenamente concentrado podrás tener la más mínima oportunidad de conseguirlo. Y recuerda, si después de un rato no lo has conseguido, no necesitas pasarlo mal... basta con que vayas al final de la página para encontrar la respuesta al problema.

Encuentra las 6 diferencias:

Encuentra las 6 diferencias entre estas dos imágenes dudolf.com

Recuerda: si después de un rato no lo has conseguido, no necesitas sentirte frustrado o pasarlo mal... sólo es un juego. Además, las habilidades cognitivas y visuales que se necesitan para completarlo se pueden entrenar. De hecho, de la misma forma que el deporte es la mejor herramienta de la que disponemos para mejorar la fuerza, resistencia y elasticidad de nuestros músculos, tratar de resolver estos ejercicios mentales es de gran utilidad para aumentar nuestra agilidad mental. Y obligarse a realizarlos de forma regular resulta fundamental para conservar nuestras capacidades mentales y para fortalecerlas frente al deterioro cognitivo que -irremediablemente- a todos nos llega con la edad.

Aunque también hay otros muchos hábitos que podemos incluir en nuestra rutina diaria... y que nos servirán para estimular la actividad cerebral y el razonamiento lógico y para fortalecer nuestra memoria. Por ejemplo, podemos prescindir de la calculadora del teléfono móvil para hacer los cálculos sencillos de nuestro día a día, podemos leer de forma habitual durante -al menos- una hora cada día o podemos practicar y aprender nuevos idiomas.

Aquí estaban las 6 diferencias entre las dos imágenes dudolf.com

Si has disfrutado con este reto visual y todavía te ves con fuerza para intentar resolver otros, quizás quieras pasar a otros desafíos más o menos complicados. Te recomendamos otros retos visuales de los que hemos compartido en LA Razón con los que podrás poner a tu cerebro en un brete y mejorar así tus habilidades cognitivas.