Demuestra tu inteligencia: ¿Eres capaz de formar seis cuadrados con nueve cerillas?

Tratar de resolver este tipo de acertijos de vez en cuando no sólo te ayudará a desconectar durante o después de un duro día de trabajo. También puede ser muy beneficioso para fortalecer y entrenar tu cerebro. Ni siquiera es necesario que consigas resolverlo, simplemente con intentarlo ya estas colocando a tu mente en un aprieto. Y eso es estupendo para entrenar la agilidad mental. El ejercicio de hoy puede resultar un poco más complicado de lo habitual, pero no te preocupes demasiado… no hay ningún castigo por no saber cómo solucionarlo.

Aunque resolverlo puede ser bastante complicado, lo cierto es que la premisa del acertijo es bastante sencilla. Consiste en colocar las 9 cerillas de la siguiente imagen, de manera que se formen 6 cuadrados. Tan fácil como eso. No hay un límite de tiempo ni un límite de movimientos. Tenemos plena libertad para construir los cuadrados.

¡Buena suerte!

Mueve las cerillas tantas veces como necesites para formar 6 cuadrados La Razón

¿Por qué es importante intentarlo?

El paso del tiempo tiene algunos pros, pero muchos contras. Es inevitable que -con el paso del tiempo- empecemos a notar cambios en nuestras capacidades, tanto físicas como mentales. Ya no podemos correr tan rápido, nuestro equilibrio y nuestra fuerza se ha ido al garete, nos cuesta mucho más tiempo procesar y aprender nueva información, (…) pero de todos estos cambios, el más preocupante es la disminución de la función cognitiva.

Las explicaciones que los expertos ofrecen para este deterioro cognitivo apuntan directamente a la edad… pero también al desuso. Es decir, que la misma persona tendrá infinitamente mejores perspectivas para el futuro de su memoria y de su agilidad mental si mantiene una rutina de ejercicio, tanto físico como mental.

Una de las mejores formas de ejercitar nuestro cerebro a diario y mantenerlo en plena forma es tratar de resolver estos acertijos que se han vuelto tan populares en internet. Puede sonar un poco banal para algunas personas… o incluso puede ser percibido por muchos como una pérdida de tiempo. Pero “perder tiempo” en ellos es algo mucho más importante de lo que podrían llegar a pensar. Tratar de resolver este tipo de retos durante unos minutos al día nos ayudará a mantener nuestra agilidad y nuestra potencia cerebral.

La solución:

No era sencillo, ¿verdad?.

Lo más probable es que después de haberlo intentado con todas tus fuerzas, no hayas conseguido dar con la solución. Si lo has conseguido debes sentirte muy orgulloso de ti mismo, porque son muy pocas las personas capaces de hacerlo. Para la mayoría, en cambio, lo normal es haber estado un rato dándole vueltas al problema hasta que les ha superado la paciencia y han decidido deslizar el scroll hasta encontrar la situación. Si este es tu caso, aquí tienes la respuesta:

Esta es la solución al acertijo La Razón

