Las enfermedades endocrinas familiares están asociadas a un mayor riesgo de aborto

Las mujeres que tienen familiares cercanos con enfermedades endocrinas, incluidas diabetes tipo 2, enfermedades de la tiroides y síndrome de ovario poliquístico (SOP), tienen mayor riesgo de pérdida del embarazo, según ha descubierto un nuevo estudio del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de Copenhague Hvidovre (Dinamarca), recogido por Europa Press.

La investigación, presentada en la 40.ª reunión anual de la ESHRE en Ámsterdam, ha examinado la asociación entre diversas enfermedades endocrinas y la incidencia de la pérdida del embarazo. El estudio investigó a 366.539 mujeres en Dinamarca entre 1973 y 2022. El resumen del estudio se publicará en 'Human Reproduction'.

El estudio descubrió que las mujeres cuyos padres habían sido diagnosticados con enfermedades endocrinas enfrentaban un riesgo 6% mayor de pérdida del embarazo en comparación con aquellas sin antecedentes familiares de enfermedades endocrinas. De manera similar, si la hermana de una mujer tenía una enfermedad endocrina, su riesgo de experimentar pérdida del embarazo aumentaba un 7%.

Estos patrones persistían incluso cuando se consideraban casos individuales de las enfermedades. Los resultados destacan que tener antecedentes familiares de enfermedad endocrina es un factor importante, aunque previamente poco explorado, en la evaluación del riesgo de pérdida del embarazo.

La doctora Pia Egerup, del Hospital Universitario Hvidovre de Copenhague y autora principal del estudio, comenta que "este estudio es el primero de su tipo que vincula la enfermedad endocrina familiar con la pérdida del embarazo, proporcionando evidencia de que estas condiciones familiares contribuyen al riesgo. Creemos que el mecanismo que vincula la enfermedad endocrina familiar con la pérdida del embarazo podría ser un trasfondo genético compartido, que predispone a las personas a padecer tanto la enfermedad endocrina como la pérdida del embarazo".

"Un mecanismo potencial podría estar relacionado con los antígenos leucocitarios humanos (HLA) de alto riesgo, que definen la capacidad del sistema inmunitario para distinguir 'lo bueno de lo malo'. Se sabe que ciertos tipos de HLA están asociados con varias enfermedades endocrinas y autoinmunes y también podrían estar asociados con la pérdida del embarazo", añade.

Además de descubrir el vínculo entre la enfermedad endocrina familiar y la pérdida del embarazo, la investigación también demostró una asociación significativa entre la pérdida del embarazo y la enfermedad endocrina, mostrando que la asociación aumenta con el número de pérdidas. Las mujeres con enfermedad endocrina tenían un riesgo 15% mayor de experimentar una pérdida del embarazo (OR 1,15, IC del 95% 1,12-1,17) en comparación con las mujeres sin enfermedad endocrina, y un riesgo 30% mayor de experimentar dos pérdidas (OR 1,30, IC del 95% 1,24-1,37). Además, el riesgo fue notablemente mayor, 81%, para las mujeres que experimentaron tres o más pérdidas (OR 1,81, IC del 95% 1,70-1,93).

La pérdida recurrente del embarazo afecta entre el 2 y el 5 % de las mujeres que intentan concebir y casi la mitad de los casos permanecen sin explicación. Puede tener un costo psicológico y emocional significativo, con síntomas de depresión moderada o severa presentes en aproximadamente el 10% de las parejas afectadas, junto con sentimientos de ansiedad, dolor, culpa e ira.

La doctora Egerup añade: "Comprender los mecanismos compartidos entre la pérdida del embarazo y las enfermedades endocrinas podría allanar el camino para nuevos enfoques preventivos y terapéuticos que ayuden a prevenir la pérdida del embarazo. Además, alentamos a los proveedores de atención médica a que consideren los antecedentes familiares al diagnosticar y tratar a las mujeres con pérdida recurrente del embarazo como resultado de estos hallazgos".

El profeso Carlos Calhaz-Jorge, expresidente inmediato de la ESHRE, reflexiona por su parte: "Este estudio proporciona evidencia de un mayor riesgo de pérdida del embarazo si ciertas enfermedades endocrinas están presentes en la familia de una mujer. Esta información subraya la importancia de obtener una historia familiar detallada de todas las mujeres embarazadas para informar sobre posibles medidas preventivas".