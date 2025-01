Un español de Erasmus en Polonia alucina con su exigencia en la universidad: "No sé cómo están preparados para trabajar"

La educación es uno de los aspectos más importantes para un país. Poder formar a los jóvenes correctamente para que el día de mañana el país tenga trabajadores que estén a la vanguardia en todos los ámbitos es clave para el desarrollo en España. Algunos datos son alarmantes, únicamente el 27,7 % de los estudiantes finaliza la FP Media en España, siendo ese porcentaje del 24,9% en Madrid, lo que significa que solo se gradúan uno de cada cuatro alumnos. En Bachillerato, la situación es más alentadora: la Comunidad de Madrid sobresale con una tasa del 63,1 %, significativamente superior a la media nacional del 55,6 %, que también es superior al 50%.

La formación universitaria tampoco es del gusto de todos.Un empresario la criticó duramente:"La mayoría de carreras universitarias en España son una estafa". Sin embargo, como en tantos aspectos en la vida, muchas veces hay que mirar al exterior para valorar lo que se tiene en casa. Álvaro Barquero es un joven español que está estudiando Periodismo en Polonia y explicó en un vídeo de TikTok la diferencia entre la formación universitaria de ambos países.

Las diferencias entre la formación universitaria en España y en Polonia

Álvaro se mostró totalmente sorprendido tras finalizar su primer examen de Periodismo en Polonia: "Es alucinante lo poco exigentes que son los polacos en la universidad", comentó. "Este examen me ha llevado una hora y media o dos estudiarlo porque no había más contenido", explicó en el vídeo. También añadió la reacción de la profesora al entregárselo: "Lo he terminado y la profesora ha alucinado". También mostró lo que le ocupó el examen: "Solo he hecho tres caras, eran seis preguntas, es decir, medio folio por pregunta".

Esta situación no es algo casual de una asignatura, según refleja Álvaro, el resto son más sencillas aún de aprobar: "He aprobado una asignatura de seis créditos haciendo un trabajo de cinco o seis hojas y acabo de hacer una presentación de Almodóvar de 10 o 15 minutos y tengo aprobada una de tres créditos". Quiso reflejar la situación comentando cómo funciona su cuatrimestre actual en Polonia: "Tengo siete asignaturas en un cuatrimestre y solo en dos de ellas tengo examen, lo demás son trabajos o alguna exposición".

Concluyó su vídeo con una reflexión general sobre la situación: "No sé cómo están preparados para trabajar. Vale que yo estoy en una carrera fácil como es periodismo, pero otras como ingeniería o medicina, que en España son jod..., aquí también son bastante más fáciles".

Ana Botín pide más recursos para las universidades españolas

La presidenta del Banco Santander y de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), Ana Botín, ha llamado a mejorar la financiación pública de todas las universidades, y ha señalado que para llegar a la media de la Unión Europea, España debería destinar 3.500 millones más al año. Durante la presentación del Informe 2024 de la Fundación CYD, la empresaria ha incidido en la valía de todas las universidades -públicas y privadas-, y ha pedido más recursos y más autonomía en su gobernanza para poder conseguir objetivos más eficientes.