Un empresario critica duramente la formación universitaria en España: "Es una estafa"

Estudiar un grado universitario es una de las principales opciones de los jóvenes al acabar el Bachillerato. Muchos se preparan la Selectividad a conciencia para poder entrar en la carrera de sus sueños y obtener una títulos que les permita trabajar en lo que siempre han querido. Un sector consigue acabar trabajando en ello, otros consiguen el diploma, pero dirigen su carrera profesional hacia otro ámbito y un tercer grupo se da por vencido y ni siquiera acaba los estudios para tomar otro rumbo.

Los jóvenes son los más críticos con la universidad yel 30% tiene una opinión regular, mala o muy mala de la institución académica y casi el mismo porcentaje (27%) considera que no aporta ventajas. Los jóvenes entre 18 y 29 años son los menos favorables a la universidad, dato relevante pues es el colectivo que tiene un contacto más estrecho con la institución. Son conclusiones de un estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) acerca de la valoración de la sociedad sobre la calidad del sistema universitario, realizado con una muestra de 1.012 personas de 18 a 65 o más años. Sin embargo, no son los únicos que critican este sistema de enseñanza.

Un empresario explota contra la formación universitaria

Ignacio Ruiz Barquín, cofundador Grupo Salud Fuerte, fue muy duro con el valor de la enseñanza universitaria en un vídeo en TikTok, donde manifiesta su opinión en distintos temas y presenta algunos casos. "La mayoría de carreras universitarias en España son una estafa", comienza afirmando con contundencia. En el resto del vídeo explica los motivos por los que piensa eso sin morderse para nada la lengua.

La universidad es una pérdida de tiempo para este empresario

Este empresario, que obtuvo la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas entre 2008 y 2013, golpea directamente a la formación actual: "Haces la Selectividad, sacas la nota para entrar en tu carrera, pierdes otros cuatro o seis años entre la carrera y el máster, ¿para qué?". Los salarios que reciben las personas que estudian las carreras fueron el principal motivo de su enfado: "Haces todo eso para tener un sueldo de mie..., en una economía de mie... donde no vas a poder ahorrar para comprarte una casa".

"Tu salario está predeterminado"

Ignacio culpa a varios estamentos de que los salarios no sean lo suficientemente elevados: "Tu salario está predeterminado por con un convenio pactado por un sindicato come gambas y una patronal corrupta". Acusa a ambos de vivir a costa de los trabajadores: "Ambos viven de los impuestos que previamente te han robado". Como se puede ver en todo el vídeo su postura es muy firme y no está nada conforme con el sistema actual: "No puedes crecer, estás estancado y tus hijos tendrán menos oportunidades".

Las soluciones que ofrece este empresario

Para poder tener un futuro más prometedor, siempre según la visión de Ignacio, existen tres opciones que menciona rápidamente. La primera es irse a otro país que te permita ahorrar. En países como Suiza los sueldos son bastante más elevados que en España. "Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España", reveló una limpiadora española que cobra 30 euros la hora en el país helvético. No es el único caso, ya que un trabajador de la construcción anunció que cobra 6.000 euros y un repartidor 4.000 euros llevando comida a domicilio. También el gasto es superior.

Las otras opciones que ofrece este empresario son unirse a una multinacional y emprender, como fue su caso. Durante 2023, el 13,5% de la población adulta española estuvo inmersa en el arranque y consolidación de una iniciativa emprendedora. De este porcentaje, un 6,8% estaba involucrado en un proyecto de negocio de menos de tres años y medio de vida, mientras que un 6,7% ya lidera uno consolidado, según datos del Instituto de Emprendimiento Avanzado.