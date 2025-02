Esta es la frecuencia con la que debes lavar tu freidora de aire para evitar intoxicaciones alimentarias

La freidora de aire se ha convertido en un electrodoméstico indispensable en muchas cocinas de España. Se reduce el uso de aceite, es bastante intuitivo de usar y permite cocinar distintos alimentos. Sin embargo, se cometen varios fallos al utilizarla. Uno de los más habituales es sobrecargar la cesta. Un experto explica que es habitual hacerlo:"Con tal de hacerlo de una vez, siempre sobrecargamos la cesta".

La falta de tiempo para cocinar o el simple ansia de comer lo antes posible suele llevar a los cocineros de muchas casas españolas a optar por buscar una única tanda. Revela la razón por la que esto no es bueno: "No se cocinan bien los alimentos porque no circula bien el aire". Otro fallo muy habitual es a la hora de la limpieza. Su uso frecuente implica la necesidad de una limpieza adecuada. No solo para mantener su buen funcionamiento, sino también para evitar la proliferación de bacterias que pueden causar intoxicaciones alimentarias.

Esta es la regularidad con la que se debe limpiar la airfryer

Según la entidad High Speed Training, empresa especializada lo más recomendable es limpiar la airfryer después de cada uso. Esto permite eliminar restos de comida y grasa que pueden acumularse y favorecer el crecimiento de microorganismos dañinos. Para ello, basta con pasar un paño húmedo por la superficie y lavar la cesta a mano.

Mantenimiento profundo: una vez al mes

Además de la limpieza diaria, es necesario realizar una desinfección más exhaustiva al menos una vez al mes. Moulinex recomienda desmontar todos los accesorios y lavarlos con agua caliente y jabón desengrasante, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante. Antes de empezar, es fundamental asegurarse de que el aparato está completamente frío y desenchufado.

Para alcanzar los rincones más difíciles, se puede utilizar un cepillo de dientes viejo. En caso de que haya restos de comida adheridos, sumergir las piezas en agua con bicarbonato facilitará su eliminación. Si persisten los malos olores, High Speed Training aconseja espolvorear bicarbonato de sodio y frotar con un cepillo.

El calefactor y el filtro, puntos críticos

El calefactor es una de las partes más delicadas del aparato, ya que no puede extraerse y su limpieza debe hacerse con precaución para evitar accidentes. Lo ideal es utilizar una esponja o un paño húmedo con agua y jabón para retirar la grasa acumulada.

Si la freidora cuenta con un filtro, este debe extraerse y lavarse correctamente antes de volver a colocarlo.

La importancia del secado

Una vez terminada la limpieza, es importante asegurarse de que todas las piezas estén completamente secas antes de volver a montar y enchufar el aparato. También se debe evitar el uso de productos abrasivos o herramientas que puedan dañar la superficie, ya que podrían generar contaminación química en los alimentos. Siguiendo estos consejos, no solo prolongarás la vida útil de tu freidora de aire, sino que también garantizarás la seguridad de los alimentos que prepares.