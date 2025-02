Este es el error que no debes cometer al cocinar en tu freidora de aire: "No se hacen bien los alimentos"

Desde hace un tiempo los españoles tenemos una alternativa cuando no queremos ensuciar el horno o cuando buscamos optar por una alternativa más saludable y sin tanto aceite a la hora de freír. Esa alternativa es la freidora de aire o airfryer. La versatilidad y la comodidad han provocado que este electrodoméstico este cada vez presente en los hogares de nuestro país. La lista de alimentos que se pueden cocinar con la freidora de aire es muy larga y su característica principal es la mencionada reducción de aceite necesario.

Cocinar en la freidora de aire no es demasiado complicado, simplemente hay que introducir los alimentos y seleccionar el programa deseado. Sin embargo, hay un error que se puede cometer que afecta al resultado final de la comida. Un creador de contenido especializado en comida explicó en un vídeo el error que no debemos cometer nunca al cocinar en este electrodoméstico: "Debes seguir el consejo para sacar el máximo rendimiento a tu airfryer".

El error común al utilizar la freidora de aire

El consejo de este experto es muy sencillo: "No sobrecargues la cesta". Explica que es habitual hacerlo: "Con tal de hacerlo de una vez, siempre sobrecargamos la cesta". La falta de tiempo para cocinar o el simple ansia de comer lo antes posible suele llevar a los cocineros de muchas casas españolas a optar por buscar una única tanda. Revela la razón por la que esto no es bueno: "No se cocinan bien los alimentos porque no circula bien el aire". Antes de pasar con otros consejos vuelve a insistir: "No la sobrecargues". También descubrió otros trucos:

Cinco trucos a seguir para cocinar en la airfryer

El primero va dirigido al momento previo a la introducción de los alimentos en la freidora de airea: "Calienta siempre tu airfryer". Este creador contenido lo recomienda por el siguiente motivo: "Así te aseguras de una cocción rápida y uniforme". El segundo es el ya explicado anteriormente de no sobrecargar la cesta.

"Es importante sacudir los alimentos", revela como tercer consejo. No hay que dejar que simplemente se hagan y esperar a que se cumpla el tiempo. Esta es la razón: "Así todos se cocinan a la vez muy bien". El cuarto también es clave: "Usa los recipientes adecuados". Por último se centra en la limpieza del electrodoméstico: "Limpia bien tu airfryer". Puede parecer que no, pero tiene una gran importancia: "Si no la limpiamos bien, se acumulan bacterias, grasa y suciedad y cocinar con suciedad no mola", explica. Aunque es consciente de algo que suele pasar en muchas casas y no debe ocurrir: "Siempre se nos olvida".

Atención al papel de horno o aluminio

Este experto habla de la importancia de los recipientes. Muchas veces no se usa ninguno, pero otras para que no se ensucie tanto y ahorrarnos la limpieza se introduce papel de horno o aluminio. Algunos fabricantes consideran que puede ser útil en algún contexto, pero otros que esto reduce el rendimiento por los siguientes motivos: