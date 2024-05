Esta es la multa de 200 euros por una infracción de tráfico que cometes a diario

Los conductores que utilizan el coche a diario para acudir al trabajo, para viajar, ir a la compra o llevar a los niños al colegio tienen que tomar numerosas decisiones a lo largo del trayecto. Muchas de ellas, sin saberlo, pueden conllevar una multa. No realizar un Ceda el Paso de forma correcta, no respetar un Stop o incluso no respetar las normas de circulación a la hora de atravesar una rotonda. Este tipo de situaciones no suelen acarrear sanción, a no ser que se produzca un percance de tráfico en el que haya más vehículos implicados. Sin embargo, hay una infracción que sí nos puede suponer un disgusto, concretamente una multa de 200 euros.

Cada vez que atravesamos una intersección entre varias calles suele haber un semáforo que regula el tráfico. Cuando se enciende la luz verde, se reanuda el tráfico, pero cuando el semáforo se pone en ámbar se dan dos tipos de situaciones. La primera, que el vehículo frene y se quede detenido inmediatamente antes del semáforo. Pero son muchos los casos en los que los conductores, no sólo no se detienen, sino que aceleran para pasar rápidamente antes de que se encienda la luz roja.

¿Qué es lo que hay que hacer en estas situaciones? La Dirección General de Tráfico es muy clara en estas situaciones: Cuando se enciende la luz de color ámbar, la señal está indicando precaución y los vehículos deben de detenerse en casi todos los casos. La única excepción a esto es cuando se tenga que dar un frenazo brusco, que ponga en peligro la integridad del resto de elementos de la circulación.

El Reglamento General de Conductores es bastante claro en este punto. En su artículo 146 indica que "la DGT puede multar a cualquier coche que se salte un semáforo en ámbar". Por lo que si es de los que acelera al ver la luz ámbar intermitente de un semáforo, debe de tener cuidado porque la sanción será de 200 euros y la retirada de puntos del carné de conducir. Eso sí, si se paga la sanción en un plazo inferior a los 20 días naturales a partir del día siguiente a la recepción de la sanción de tráfico se podrá beneficiar de una reducción del 50 por ciento, por lo que sólo deberá pagar 100 euros.

En cambio, a pesar de lo que establece la normativa, dependiendo del semáforo en el que se produzca la infracción podrá ser multado o no. ¿Cómo puede ser esto? Es bien sencillo, los semáforos equipados con cámara de seguridad sólo están preparados para saltar y captar la imagen del vehículo cuando se "salta" el semáforo en rojo. Por lo que, en el caso de que se pase en ámbar, el dispositivo no tiene la capacidad de fotografiar al infractor.