Esta nueva técnica podría convertirse en un tratamiento eficaz y duradero para adelgazar

Un nuevo tratamiento para adelgazar podría estar en el horizonte con un innovador procedimiento endoscópico que extirpa (quema) el revestimiento del estómago para reducir la producción de grelina, una hormona que provoca el hambre, lo que resulta en una disminución del apetito y una perdida de peso.

Así de desprende de un primer ensayo en humanos que se presentará en Digestive Disease Week (DDW) 2024 por su autor principal, Christopher McGowan, gastroenterólogo y director médico de True You Weight Loss, una clínica propiedad de médicos con sede en Carolina del Norte (Estados Unidos), informa Ep.

Pérdida de peso del 7,7%

El ensayo de seis meses en el que participaron 10 mujeres con obesidad dio como resultado una pérdida de peso corporal del 7,7% y una reducción de más del 40% en los niveles de grelina en ayunas. Los pacientes informaron a través de cuestionarios validados que su hambre disminuyó en más de un tercio. El procedimiento también provocó una reducción del 42% en la capacidad del estómago.

"Este procedimiento relativamente breve, ambulatorio y no quirúrgico puede facilitar la pérdida de peso y frenar significativamente el hambre, y podría ser una opción adicional para los pacientes que no quieren o no son elegibles para recibir medicamentos contra la obesidad, como Wegovy y Ozempic o cirugía bariátrica", según Christopher McGowan.

¿Cómo se realiza?

El procedimiento, una ablación endoscópica de la mucosa, se dirige a la grelina, la principal hormona del hambre que controla el apetito, alterando el revestimiento del estómago donde se produce la hormona.

La ablación comienza cuando un endoscopista inserta líquido para proteger los tejidos subyacentes del estómago y luego usa un pequeño dispositivo para extirpar (o quemar) el revestimiento mucoso de la parte superior del estómago, conocido como fondo gástrico.

La sensación de hambre se origina en el fondo gástrico cuando la cámara se vacía, lo que lleva a una mayor producción de grelina. El hambre disminuye a medida que el fondo gástrico se llena de alimentos y la producción de grelina disminuye. La ablación de la mucosa reduce la cantidad de células productoras de grelina.

"La obesidad y el peso son muy complejos y están regulados por múltiples vías hormonales. Este procedimiento altera una de estas muchas vías que dificultan que las personas pierdan peso y lo mantengan", apunta McGowan. Los niveles de grelina suelen ser más altos en pacientes con obesidad y aumentan cuando las personas pierden peso por cualquier motivo, lo que dificulta mantener la pérdida de peso.

Anteriormente, el único método probado para reducir la grelina era extirpar quirúrgicamente o derivar el fondo gástrico. Actualmente no existe ningún método farmacológico para reducir la grelina. Los medicamentos contra la obesidad más nuevos, como Ozempic y Wegovy, emplean una vía hormonal diferente: el GLP-1.

Si se demuestra que el procedimiento es eficaz durante períodos de tiempo más prolongados y en ensayos más amplios, podría complementar la gastrectomía endoscópica en manga, un procedimiento no quirúrgico para bajar de peso que reduce el tamaño del estómago, o podría ofrecerse potencialmente como un procedimiento único. procedimiento que reemplaza o complementa otros tratamientos, concluye McGowan. "Este es solo el comienzo. La primera pregunta fue si podemos reducir endoscópicamente el hambre y la grelina. La respuesta es: sí, podemos".