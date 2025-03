Esta es la principal diferencia entre las gasolineras caras y baratas: “Quieren otro público”

Repostar es una actividad obligada para todos los vehículos. La mayoría de ellos utilizan combustible, ya sea gasolina o diésel, y su precio ha ido creciendo de manera exponencial en los últimos años en las gasolineras. Ante esta situación, los conductores miran con detalle cuál les beneficia más. Algunos siguen optando por acudir a las de marcas más conocidas pese a que su precio se mayor mientras que otros prefieren buscar el máximo ahorro posible y optan por las de bajo coste.

Hay muchas estaciones de ambos tipos y el debate está servido en la calle, pero este es sin demasiado fundamento. Muy poca gente conoce las verdaderas diferencias entre ambos tipos de estaciones y su opinión se basa en la costumbre y en opiniones que han ido escuchando, que muchas de ellas simplemente son un mito. Isabel Muramunt, que trabaja como responsable comercial de la empresa Petromiralles, explicó la realidad en el podcast 'Rutas de éxito'.

Las diferencias entre las gasolineras caras y de bajo coste

Uno de los grandes mitos ha sido que el combustible de las diferentes gasolineras no era de la misma calidad. Sin embargo, esta experta aclara que eso no es una diferencia: "El gasoil viene todo del mismo sitio". Por tanto, esto no es una diferencia, aunque sí explica otras: "Es un tema de imagen". Revela lo que buscan algunas gasolineras: "Las compañías caras quieren un tipo de público y esto solo lo separas por el precio". Elevar el coste hace que un sector opte por no acudir.

Los aditivos, principal diferencia

Isabel también resalta otra de las más destacadas, los aditivos. "Las compañías caras normalmente cuidan el producto con aditivos", afirma en el podcast. También expone que ocurre con las baratas: "Venden el mismo producto, pero básico". Añade que no hay ningún problema por venderlo así: "Es absolutamente correcto", volviendo a remarcar que la gasolina de las estaciones de bajo coste no es perjudicial.

El punto extra de las gasolineras caras

"Si te fijas, normalmente las gasolineras caras también tienen muchos puntos de venta y servicios alternativos", apunta esta experta. No es lo único adicional que tienen: "Tienen personal en pista". Respecto a los servicios extra, desvela alguno: "Puedes ir a cualquier sitio con una tarjeta de las caras y es posible encontrar una gasolinera". Estas muchas veces tienen tarjetas de puntos y, además, suelen estar en mejores sitios.

La ubicación de ambos tipos de gasolinera

La experta comienza hablando de las caras: "Están cerca de autopistas, de autovías y sitios que también son más caros". Esto choca con la ubicación de las de bajo coste: "Normalmente están en polígonos o ciudades para los coches". Además, estas últimas no pueden dar servicios a ciertos tipos de vehículos: "Muchas no están preparadas para camiones, es decir, no tienen surtidores de gran caudal", declara. También pueden variar los accesos. Concluye de forma clara: "Hay diferencias claras, pero el producto básico es el mismo".

Así puedes saber si una gasolinera se encuentra en la autovía o tomando un desvío

Existen varios trucos para saber si al circular por una autovía la gasolinera está cerca o hay que distanciarse mucho, aunque el más importante está en la señal de la estación. Se pueden encontrar las siguientes: