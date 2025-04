Esta es es el radar que ha multado a más de 4.000 y enfada a un pueblo entero: un vecino recibe 11 multas

En 2024, se contabilizaron 1.040 siniestros mortales en los que fallecieron 1.154 personas y otras 4.634 sufrieron heridas graves. Esta situación hizo levantar la voz al ministro del Interior: "Ni debemos ni podemos aceptar que la movilidad en carretera, indicio de la pujanza económica y social del país, tenga un precio tan alto", afirmó Grande-Marlaska. Para intentar paliar el número de víctimas, se instalan diferentes controles, ya sea mediante agentes o radares de cualquier tipo.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), hay un total de 2.941 radares en nuestro país. Es una de las principales herramientas para aumentar la seguridad vial, aunque no gusta demasiado a los conductores. Algunos generan especial polémica por su colocación. Esto ha ocurrido con un radar que suma ya más de 4.000 multas y que tiene en pie de guerra a un pueblo de Guadalajara, según desveló el programa 'En Boca de Todos' de 'Cuatro'. Además, no es un radar tradicional de velocidad.

Este es la cámara de las 4.000 multas

La cámara que lleva más de 4.000 multas es un radar de STOP y está colocado en Torrejón del Rey. Concretamente, se encuentra en el cruce la carretera nacional con otra del pueblo. La cámara salta siempre que no se paren por completo. Todos los que no paran del todo tienen una sanción, tanto económica como de pérdida de puntos.

La infracción que afecta a los residentes se traduce en la omisión de detenerse por completo al encontrarse con una señal de "detención obligatoria". Esta conducta, catalogada como "infracción grave", acarrea una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos en el carné de conducir. La normativa, tal como especifica la Dirección General de Tráfico, establece:"Independientemente de si hay tráfico visible o no, los conductores deben detener el vehículo por completo al encontrarse con esta señal".

Como refleja el reportero del mencionado medio, esto no es así: "Los conductores realizan un ceda al paso y no un stop y la cámara si no ve que el vehículo se detenga por completo, hace la foto y genera la multa". La aplicación de este sistema ha despertado opiniones encontradas entre la población local, que incluso ha salido a la calle.

Los vecinos están muy molestos

Muchos ciudadanos sostienen que el objetivo real del dispositivo no es mejorar la seguridad vial, sino recaudar fondos de forma desproporcionada. Uno de los vecinos expresó su descontento:"No están preocupados por la seguridad, solo vemos un afán recaudatorio. Nosotros no defendemos que no se hagan los STOP, sino que pensamos que se deberían estudiar otros sistemas." La reacción social ha sido notable, con manifestaciones y reclamos en las calles, evidenciando una creciente frustración frente a lo que algunos interpretan como medidas excesivas.

La propuesta de este vecino es construir una rotonda. Reconoce que fue multado: "A mí me han multado una vez, pero tengo constancia de que hay gente que tiene entre siete y once multas. Tengo los datos de esas personas, me pidieron asesoría". Otra vecina también anuncia otro problema: "Tardan en llegar y es difícil recurrir". La seguridad de la carretera en entredicho y no creen que la cámara solucione nada.

La alcaldesa responde a las críticas

Ante la avalancha de críticas, la alcaldesa de Torrejón del Rey, Belén Manzano Saguar, se pronunció para justificar la instalación del radar en la zona. Argumentó que la medida se adoptó con el propósito de disminuir los accidentes de tráfico basándose en un informe de la Guardia Civil: "Un informe de la Guardia Civil nos dice que hubo un total de siete accidentes en esa zona y, durante este año (con el radar), solo ha habido dos".