Los expertos recomiendan no usar este elemento a la hora de cocinar en la freidora de aire: "Reduce el rendimiento"

La freidora de aire se ha convertido en una de las principales opciones a la hora de cocinar para los españoles. La versatilidad, la comodidad y, sobre todo, ser una opción más saludable que freír tradicionalmente han hecho que este elemento este cada vez presente en los hogares de nuestro país. Su gran virtud es que reduce la cantidad de aceite necesario, incluso pudiéndose eliminar por completo, a la hora de cocinar.

La lista de alimentos que se pueden cocinar con la freidora de aire es muy larga e incluso da espacio a la innovación. Para mantener la higiene, es importante limpiar la freidora de aire, ya que los alimentos ricos en grasa o muy sazonados pueden dejar residuos en la cesta y en el interior del aparato. Si no se limpian inmediatamente, estas partículas pueden adherirse y dificultar la limpieza posterior. El truco del vaso de agua para limpiar la freidora de aire sin esfuerzo es el uno de los más útiles.

Este elemento puede no ser beneficioso para las freidoras de aire

Para no tener que lavarla tan a menudo o simplemente para que el lavado sea más sencillo, en muchas casas se utilizan algunas técnicas que hace que la grasa no llegue tanto a la freidora. Una de las técnicas más habituales es algo muy simple, colocar papel de aluminio o de horno en la base para que no se manche la freidora. También hay gente que envuelve los productos. Sin embargo, los expertos no están del todo de acuerdo con este uso y explican que puede ser perjudicial.

Tres motivos por los que no se recomienda usar papel de horno o aluminio en la airfryer

Algunos especialistas piden que no se use el papel de horno o aluminio cuando se cocine en la freidora de aire. Phillips, una de las marcas que fabrica este tipo de instrumento de cocina, recomienda no usarlo por tres motivos:

Al cubrir la parte inferior de una cesta, el flujo de aire del interior de la airfryer se reduce . Esto reduce el rendimiento de cocción de la freidora.

. Esto reduce el rendimiento de cocción de la freidora. Al colocar papel de horno o papel de aluminio en el fondo del recipiente donde se acumulan la grasa y la suciedad, el flujo de aire se interrumpirá y no obtendrá un buen resultado de cocción.

Al colocar papel de horno o papel de aluminio en la freidora de aire sin alimentos, la resistencia podría aspirarlo y hacer que comenzara a arder.

La freidora de aire funciona mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad, y cualquier obstrucción puede afectar negativamente el rendimiento del aparato y la calidad de la comida. Aunque ayude a su limpieza, no es eficaz.

El papel de horno puede provocar una catástrofe

Una de las recomendaciones de los expertos es no colocar el papel de horno o aluminio en la freidora de aire sin alimentos porque la resistencia puede aspirarlo y hacer que comenzara a arder. Esto sucede porque el papel puede moverse con el flujo de aire y entrar en contacto con los elementos calefactores, lo que podría causar unas chispas que de no parar a tiempo podrían provocar un incendio grave. El papel de horno tiene más facilidad para prender.

En este caso puede ser útil el papel de aluminio en la freidora de aire

No siempre es perjudicial su uso, hay en un caso en el que puede ser útil, según explica Hamilton Beach, otro fabricante. "Los alimentos que no se pueden voltear posiblemente deban cubrirse ligeramente con papel de aluminio, si se están tostando en exceso", explican en su página. Esto significa que para evitar que se quemen por la parte superior, se pueden tapar, con el papel bien enganchado para que no se vuele, y así permitir que el resto del alimento no se quede crudo.