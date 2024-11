Este es el motivo por el que los jóvenes no responden a las llamadas telefónicas

Una publicación en la red social de X ha abierto un debate sobre un fenómeno que afecta a los empleadores: los jóvenes ya no contestan llamadas telefónicas. Todo comenzó con un tuit de Stephano (@_plazasanmartin), trabajador de Recursos Humanos, que criticó esta actitud al intentar contactar a postulantes para una vacante. Su queja desató una oleada de respuestas, destacando la opinión de Missandie (@missandieftw).

Missandie ofrece una explicación a las razones por las que esto sucede: "¿Nadie va a hablar de las 10 llamadas a la semana que te llegan de números spam? Porque oye, quizá eso les influye a los jóvenes para no coger el teléfono", señala.

Según explica la usuaria, las constantes llamadas de números desconocidos, a menudo relacionados con campañas de telemarketing o fraudes, han llevado a muchas personas a desconfiar de cualquier llamada no identificada. "Yo ya no lo cojo si no conozco quién me llama, me he cansado de cogerlo y que me conteste un contestador seguido de un pii", añade.

Otros usuarios compartieron anécdotas que ilustran hasta qué punto ha llegado esta desconfianza. Un tuit recordó el caso de un senderista perdido que ignoró las llamadas de los rescatadores porque provenían de un número desconocido.