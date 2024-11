La odisea de los jóvenes españoles para encontrar empleo: siete de cada 10 creen que tardarán hasta un año en conseguir trabajo

La vulnerabilidad del mercado laboral español se ceba desde hace años con los jóvenes. Según los últimos datos de Eurostat, la tasa de paro juvenil (menores de 25 años) de España fue en septiembre del 26,5%, la más alta del bloque comunitario. En este contexto, la mayoría de los jóvenes, más de siete de cada 10 (72,27%), cree que tardará hasta un año en encontrar trabajo a la hora de enfrentarse al mercado laboral, según un estudio de The Adecco Group. Pero además de las barreras propias de un mercado de trabajo aún precario como el español, los jóvenes también ponen sus propios límites que retrasan la firma de un contrato de trabajo. La Generación Z no siempre está dispuesta a sacrificar su vida personal y su salud mental por un trabajo con un salario mínimo sólo por tener un ingreso. Si se lo pueden permitir, los trabajadores jóvenes prefieren alargar la búsqueda de empleo hasta encontrar un puesto acorde a sus principios que les ofrezca flexibilidad, conciliación y oportunidades de crecimiento.

En concreto, dentro de este porcentaje del 72,27%, el 38% piensa que tardaría hasta seis meses en encontrar trabajo (principalmente los de 26 a 30 años y los que sólo trabajan) y un 34,27% cree que lo conseguirá en un periodo entre seis meses y un año. En cambio, el 27,73% de los encuestados piensa que tardará más de un año en encontrar un empleo: entre uno y dos años el 18,8%, y más de dos años el 8,93%.

De los jóvenes que no trabajan actualmente, el 27,04% piensa que una vez que se incorporen al mercado laboral tardarán en encontrar su trabajo ideal entre dos y cinco años. En menor medida, el 18,88% cree que tardará entre uno y dos años, mientras que el 14,29% considera que tardará más tiempo, en concreto entre cinco y diez años. Aun así, uno de cada cuatro jóvenes que aún no trabaja no sabe si encontrará el trabajo ideal (24,49%).

Los jóvenes creen que están preparados para afrontar un proceso de selección y que saben hacer un currículum vitae. En concreto, la mayoría de los encuestados (dos de cada tres encuestados) considera que está preparado para afrontar un proceso de selección (64,13%), mientras que cerca del 20% considera que no lo está (19,20%) y el 16,67% no lo sabe. Por otro lado, cerca de tres de cada cuatro jóvenes encuestados declaran saber hacer un curriculum vitae (CV), seguido a mucha distancia del 15,33% que indica no saber hacerlo, y el 10,67% que no está seguro.

Prioridades de la Generación Z a la hora de buscar empleo

Al analizar cuáles son los aspectos más importantes para los jóvenes en las empresas, la mayoría señala una óptima retribución salarial (18,83 puntos de media sobre 100). De cerca le siguen el teletrabajo y los días libres (16,31 de media sobre 100) y la condición laboral y familiar (15,28). Otros aspectos que también priorizan son el plan de desarrollo profesional (11,59), beneficios sociales como la remuneración variable (11,27), y el rápido ascenso profesional (10,96). Por último, el aspecto al que menos importancia dan con relación a lo que buscan o buscarían en una empresa es el compromiso social, como el plan de RSC y Sostenibilidad (9,01). Sin embargo, a pesar de estos factores son importantes, muchos jóvenes no se atreven a preguntar sobre ello durante las entrevistas de trabajo, ya que más de tres de cada diez jóvenes destacan que no preguntarían sobre las vacaciones (32,40%).

Mejorar el salario es lo que empujaría a más de tres de cada cinco jóvenes a buscar una nueva oportunidad laboral (62,27%). Le siguen tener nuevos retos profesionales (37,47%), aprender cosas nuevas (34,27%), y la insatisfacción con las responsabilidades actuales (30,80%). En menor medida, los encuestados lo harían porque los valores de la empresa no coinciden con los suyos (25,47%), por obtener un ascenso inmediato (19,6%), por tener un escaso compromiso con la actividad actual (16,67%), y finalmente por conseguir un primer empleo (7,20%).