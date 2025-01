Con este truco casero puedes deshacerte del moho en la lavadora y no estropear el electrodoméstico

Uno de los electrodomésticos que más utilizamos en nuestro hogar es la lavadora. Un instrumento necesario para lavar nuestra ropa y mantenerla limpia de sudor, manchas o el desgaste de haberla usado durante varios días. Pero a veces, como todo enser o utensilio, lo cierto es que se puede estropear, romper o surgir la aparición de moho, un acompañante molesto que puede provocar que no funcione como debe. Pero un truco viral, que se ha difundido en TikTok, podría acabar con este problema de forma definitiva.

La lavadora se ha convertido en un electrodoméstico indispensable que tener en casa. En sí, es una herramienta esencial para la comodidad, la higiene y la eficiencia en la vida diaria, y su impacto en la sociedad es enorme, permitiendo un estilo de vida más práctico y saludable o ahorrar tiempo.

La ropa de por sí acumula bacterias, suciedad, sudor o alérgenos, por lo que una buena limpieza es esencial. Al lavar la ropa usando detergentes y suavizantes ayudamos a desinfectar y dar frescura a las prendas, de tal manera que podemos mejorar nuestra higiene y salud evitando infecciones cutáneas o alergias causadas por ropa sucia o mal lavada.

Así puedes evitar la formación de moho o acumulación de moho en la lavadora: el truco casero y viral en TikTok

Las lavadoras modernas, por ejemplo tienen programas específicos para diferentes tipos de tejidos, permitiendo además lavados delicados para prendas como lana o seda, evitando daños que ocurren con el lavado a mano o programas de centrifugado que eliminan el exceso de agua. Y en algunos casos, hasta secar la ropa en la misma lavadora. En cualquier sentido, lavar la ropa en la lavadora ofrece más ventaja que el lavado de meno, en líneas generales, puesto que usa menos agua y en menor tiempo se lava.

Así, al igual que existen estos electrodomésticos, también pueden dar diferentes trucos para aprovechar al máximo sus capacidades o evitar que se estropeen. Así, la usuaria de Instagram @bilbaocooking, conocida como Oihana, ha compartido un método infalible que ha ganado popularidad para eliminar el molesto moho que se almacena a menudo en este utensilio.

"Desde que he sido madre, hay cosas que he descuidado o no les he dado suficientemente importancia. Y está claro que la limpieza de la goma es una de ellas", explicó. Así, confiesa que lo único que se necesita es una toalla, ideal para retirar la suciedad acumulada en la goma de la lavadora y evitar que se almacene moho dentro.

El truco consiste en sacar cuidadosamente la goma y usar la toalla para limpiarla cuidadosamente. Una vez terminada la limpieza, colgar la toalla en la puerta de la lavadora, para acordarnos que solo se debe usar para eso, y dejar la puerta entreabierta, de tal manera que la humedad interior pueda evaporarse completamente y prevenir la formación de moho, así como mantener el interior del electrodoméstico seco y limpio.