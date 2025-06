Esto es lo único que no puedes llevar a un examen de selectividad: suspenso seguro

La cuenta atrás para la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU), conocida popularmente como selectividad, ya ha comenzado. Miles de estudiantes en toda España ultiman su preparación para afrontar una de las pruebas más determinantes de su vida académica. Con los nervios a flor de piel y los apuntes en la mochila, es fácil pasar por alto un detalle que, sin parecer grave, puede costar caro: llevar una calculadora no permitida. Un simple error en el modelo puede convertir un examen aprobado en un suspenso.

En las asignaturas como Matemáticas II, Física, Química o Economía, la calculadora es una herramienta imprescindible. Sin embargo, no todas están permitidas. Las comisiones organizadoras de cada comunidad autónoma publican anualmente un listado detallado de los modelos autorizados. Esta lista excluye expresamente dispositivos que permitan almacenar texto, conectarse a internet o realizar gráficas complejas.

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en Andalucía, se permite el uso de calculadoras científicas básicas como la Casio fx-82MS, Casio fx-85SPX o la HP 10s+, entre otras. En cambio, están prohibidas las calculadoras gráficas, programables o con funciones de álgebra computacional, como la Casio fx-991SPX II Iberia o la Texas Instruments TI-84 Plus.

Lo más preocupante es que muchos estudiantes desconocen estas limitaciones o piensan que el control no será estricto. Nada más lejos de la realidad: si un alumno saca durante el examen una calculadora no autorizada, el examen puede ser invalidado automáticamente. Según el reglamento de la EvAU, el uso de material no permitido durante la prueba está considerado como intento de fraude, con la consecuencia directa de anulación del ejercicio y calificación de cero.

Por ello, profesores y orientadores insisten en revisar con cuidado la lista oficial de calculadoras permitidas, disponible en las webs de las universidades organizadoras.

Otros objetos prohibidos

Aunque el caso de la calculadora es especialmente sensible por su ambigüedad, no es el único elemento cuyo uso está terminantemente prohibido. El teléfono móvil, incluso apagado, debe dejarse fuera del aula. Llevarlo encima puede ser considerado intento de copia, con las mismas consecuencias que el uso de chuletas.

También están prohibidos los smartwatches, auriculares inalámbricos o cualquier dispositivo que permita comunicación o acceso a información externa. La normativa es estricta: los exámenes deben realizarse en condiciones de igualdad y transparencia, y cualquier sospecha de ventaja injusta se sanciona de forma inmediata.