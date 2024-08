Estos son los electrodomésticos debes desenchufar si te vas de vacaciones

Llega el momento que todos los españoles desean, irse de vacaciones. Más allá de planificar rutas, hacer maletas y reservar hoteles hay aspectos que deben preocuparnos tanto o más. Desenchufar ciertos aparatos no solo puede ahorrar energía y reducir la factura eléctrica, sino que también puede prevenir posibles riesgos de seguridad.

Electrodomésticos de alto consumo energético

Los electrodomésticos que consumen mucha energía, incluso cuando están en modo de espera, deben ser los primeros en desenchufarse. Entre estos se encuentran los televisores, ordenadores y consolas de videojuegos. Estos dispositivos, aunque no estén en uso, siguen consumiendo electricidad, lo que se conoce como "consumo fantasma". Por ejemplo, un televisor de última generación puede consumir hasta 10 vatios por hora en modo de espera. Desenchufar estos aparatos no solo ahorra energía, sino que también protege contra posibles cortocircuitos o sobrecargas eléctricas. Es una buena práctica desenchufar cargadores de móviles y tabletas, ya que también consumen energía cuando no están en uso.

Electrodomésticos de cocina y electrodomésticos pequeños

La cocina es otro lugar donde se encuentran muchos electrodomésticos que deberían desenchufarse antes de salir de vacaciones. El microondas, la cafetera y la tostadora son ejemplos de aparatos que, aunque pequeños, pueden representar un riesgo si se dejan conectados. Además, estos electrodomésticos suelen tener relojes digitales que consumen energía constantemente. Desenchufar estos aparatos no solo reduce el consumo energético, sino que también minimiza el riesgo de incendios. Por otro lado, electrodomésticos como el frigorífico y el congelador pueden mantenerse enchufados, siempre y cuando no se vayan a dejar alimentos perecederos en su interior. Si se decide vaciar estos aparatos, es recomendable limpiarlos y dejarlos con las puertas abiertas para evitar malos olores.

Tomar medidas para desenchufar ciertos electrodomésticos antes de salir de vacaciones es una práctica que puede tener múltiples beneficios. No solo se ahorra energía y se reduce la factura eléctrica, sino que también se minimizan los riesgos de seguridad en el hogar. Al final, estos pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia, permitiendo disfrutar de las vacaciones con mayor tranquilidad.