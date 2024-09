Expulsan del Congreso a una mujer que padece polio cuando protestaba por falta de atención de Sanidad

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha ordenado desalojar este miércoles de la tribuna de público del hemiciclo a Victoria Ibáñez, una mujer enferma de polio que interrumpió la sesión de control al Gobierno protestando por falta de atención del Ministerio de Sanidad y reclamando ayudas para su colectivo.

Ha sido en medio de las preguntas que estaba contestando el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando la mujer de la Plataforma Niñ@s de la Polio ha empezado a gritar quejándose de falta de atención por parte de las instituciones con las víctimas de la polio que afectó a miles de personas a mediados del siglo pasado, informa Ep.

Armengol ha ordenado su desalojo siguiendo el procedimiento habitual, si bien la operación se ha demorado unos minutos dada las precarias condiciones de movilidad de la mujer, que continuaba lanzando sus mensajes al hemiciclo ante el silencio de sus señorías.

En declaraciones posteriores a los medios, ya en la calle, la representante de la plataforma se ha quejado de que no reciben a su plataforma en el Ministerio y que sus pensiones son muy escasas porque, dadas las secuelas de su enfermedad, no pudieron trabajar.. "Pedimos socialmente que nos echen una mano en algo y pedimos también indemnizaciones porque creo que nos las merecemos. Somos víctimas de la dictadura y de la democracia", ha dicho. "Siento mucho la que he armado en el Congreso pero no había otra manera", ha comentado.

La poliomielitis o polio es una parálisis infantil provocada por un virus que afecta a la médula espinal causando debilidad muscular y parálisis, sobre todo en extremidades y columna vertebral. El síndrome postpolio (SPP) es la aparición, de forma improvisada o gradual, de una nueva debilidad muscular progresiva, con pérdida de fuerza, cansancio general, atrofia muscular, dolor muscular y dolor articular.

En España existen cerca de 40.000 personas afectadas por esta enfermedad con graves secuelas "fruto de la negligencia de un régimen autoritario que durante ocho largos años silenció una vacuna que ya existía y que nos pudo haber salvado", afirmaron desde asociaciones de pacientes.

Los afectados demandan potenciar una atención integral e interdisciplinar para paliar los efectos tardíos de la polio y garantizar una atención socio-sanitaria, ortoprotésica y asistencial acorde con las necesidades actuales de los afectados por la polio y el síndrome postpolio. Para lograrlo aseguran que es necesario que las instituciones se impliquen para que se cumpla la legislación vigente en pro de que los afectados y las personas con discapacidad disfruten de los mismos derechos que cualquier ciudadano.