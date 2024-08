Una farmacéutica revela los productos que vende en una noche de guardia: "Este de urgencias no venía"

Cuando cae la noche, parece que el mundo se detiene, pero en realidad hay más actividad de la que imaginamos. Profesiones como policías, bomberos, médicos y enfermeros continúan trabajando las 24 horas del día. Sin embargo, hay una profesión tan importante como el resto que, a menudo, pasa desapercibida: los farmacéuticos. Ellos también forman parte de la población que sigue en pie durante la noche.

Aunque la función principal de una farmacia de guardia es dispensar medicamentos a quienes han acudido a urgencias y necesitan comenzar su tratamiento de inmediato o aquellos que no han podido acudir antes para adquirir medicación importante, hay quienes visitan las farmacias a altas horas de la madrugada para adquirir productos que no son urgentes, creando la curiosidad de por qué los necesitan a esas horas.

Un vistazo al historial de ventas nocturnas en una farmacia de guardia revela cuáles son las verdaderas prioridades de las personas. Una de las farmacéuticas más virales de TikTok (@Claudialvega) suele compartir con sus seguidores los productos y medicamentos que venden durante la noche y siempre suele haber alguna que otra sorpresa.

¿Qué vende una farmacia de guardia durante la noche?

"Comenzamos a las 12 de la noche con un test de COVID". Aunque parece que la pandemia ya es cosa del pasado, de repente alguien decide comprar uno de estos test, preocupado por la posibilidad de estar contagiado o de contagiar a otros. Quince minutos después, se vende un antiinflamatorio sabor albaricoque. A las 12:40h, se venden mascarillas y líquido para lentillas, "Bueno, este de urgencias no venía, pero para algo lo necesitaría", comenta la farmacéutica.

A la 1:15 horas se vende Fosfomicina, "el que nunca falla", dice refiriéndose al antibiótico "favorito" para tratar las infecciones urinarias. Cinco minutos más tarde, se vende otro antibiótico. A las 2:10 horas, un medicamento para cortar la diarrea. A las 2:50, algo que sorprende a la farmacéutica: "Ostras, esto sí que es raro, un test multidrogas", a lo que añade, "siempre solemos tener uno o a veces ninguno".

A las 3:10 horas, un kit anti-SIDA, es "un kit que utilizan las personas drogodependientes para inyectarse su dosis sin contagiarse". A las 4:20 horas, otro antibiótico para la infección de orina e ibuprofeno. A las 4:50 horas, un medicamento en formato de óvulos para tratar hongos vaginales. A las 6:05, un biberón y leche de fórmula, y finalmente, a las 7:10, se vende Eutirox, un medicamento para la tiroides. "La noche del jueves suele ser más tranquila que el fin de semana", concluye la farmacéutica.

¿Qué hacen los farmacéuticos en una noche de guardia cuando no hay clientes?

Cómo es lógico el nivel de afluencia en una farmacia en la madrugada no es ni de lejos la misma que durante el día. Los farmacéuticos de guardia pasan muchas horas sin tener nada que hacer más allá que reordenar estanterías perfectamente colocadas o limpiar el mostrador. Sin embargo, si hay algo que le gusta hacer durante esas horas muertas es dormir. Sí has oído bien. Al igual que los médicos, enfermeros u otros profesionales que trabajan durante las noches, los farmacéuticos tienen una habitación acondicionada para poder descansar en esas horas en las que no tienen clientes a los que atender.

Pero siempre y como muestra la farmacéutica viral de TikTok, muy atentos a la llegada de clientes o la entrada de alguna llamada.