Si algo tiene Ana Obregón es que consigue que cuanto le atañe se convierta en un asunto de Estado. El de la gestación subrogada, que lleva años sobre la mesa, con la hipocresía de aplaudir la que corresponde a personajes públicos (realizada en otros países al no ser legal en España) y criticar la de los anónimos, que hacen exactamente lo mismo, ha cobrado máxima actualidad al ser ella la protagonista. Aunque Ana declare 68 años y hace muy pocos a una madre se le quitara la custodia de sus hijos a los 64, las circunstancias de ambas son diferentes; pero es innegable que tanto la hija de Ana, como los de aquella otra madre, coinciden en contar sólo con una progenitora, de avanzada edad, de cara a su futuro. Si Ana ha recurrido a un vientre de alquiler para paliar el dolor de la pérdida de su hijo y si lo ha hecho o no con el esperma de éste (como se especula en las redes), casi es lo de menos. Otras madres menos conocidas recurren a esta práctica para reducir el dolor anímico que les provoca no poder ser madres (sea del tipo que sea). Lo que está claro es que, igual que en distintos países se ha ido modificando la legislación al respecto, en el nuestro habrá que estudiar todos los elementos para tratarlo con la coherencia debida, que ahora no existe. Empezando por considerar con valentía que, el «altruismo» en este tema es prácticamente imposible. También que siempre habrá quien se lo pueda pagar (más con la ayuda de una exclusiva) y quien no… ¡Ah! Si les interesa el tema lean mi novela «La mala suerte» (Espasa). Les abrirá los ojos.