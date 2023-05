Golpe directo al alma del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Este mes de mayo hemos asistido a uno de los episodios más lamentables y tristes de nuestro SNS: el cierre de un Centro de Salud en Paterna (Valencia) por la utilización de la violencia y las amenazas directas que han recibido sus profesionales. Esta situación, impropia en nuestra sociedad, nos debe hacer reflexionar a todos, profesionales, pacientes y Administración sobre la necesidad de un Plan Nacional contra las agresiones a los profesionales sanitarios. Un Plan que debe ser transversal y que no solo intensifique las medidas de protección a los profesionales sanitarios, sino que lleve a cabo una campaña de concienciación para que el respeto sea una línea roja que no debe ser traspasada en nuestro SNS.

El Observatorio de Agresiones del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos lleva años denunciando las agresiones a nuestros compañeros y compañeras. Desde la puesta en marcha de este, en 2010, los Colegios han comunicado más de 6.000 agresiones. (En 2022 se comunicaron un 38% más que en 2021). A pesar de lo logrado en materia de visibilidad y cambios normativos es necesario seguir dando pasos hacia delante porque, a la vista está, existe una gran crisis a todos los niveles.

No puede ser que se cierre un Centro de Salud porque prácticamente todos sus profesionales causen baja laboral debido a los insultos, amenazas y agresiones, algunas de las cuales se llevaron a cabo con armas. No, y 6.000 veces no.

Todos debemos de ser conscientes que este clima no solo impacta de manera directa en los profesionales. Profesionales que han pasado más de una década formándose para atender a sus pacientes. Toda agresión va a suponer un impacto negativo en la calidad de la asistencia y un deterioro de la relación médico-paciente tan necesaria para lograr un buen resultado del encuentro entre ambos. Si dicho encuentro está mediatizado por amenazas, insultos o coacciones no podrá tener lógicamente un resultado satisfactorio.

Nuestra sanidad vive un momento complicado. Es momento de hacer propuestas y sumar entre todos para fortalecer nuestro modelo sanitario, y mejorar la gestión del SNS.

Hemos insistido año tras año desde nuestro Observatorio que esta tarea debe de ser de todos, profesionales, Administración y sociedad en su conjunto. No podemos pasar de los aplausos en los balcones a cerrar Centros de Salud. El problema de las agresiones es realmente grave y tenemos que frenarlo porque afecta directamente al eje del SNS: sus profesionales.

Cuando reiteradamente desde los Colegios de Médicos pedimos un Plan Nacional contra las agresiones a sanitarios hablamos de un gran acuerdo que proteja la seguridad e integridad de los profesionales, dotándoles de las condiciones laborales y técnicas idóneas, así como acabar con la precariedad laboral y económica. Solo así podrán desarrollar su trabajo de la mejor forma posible, evitando los casos de burn-out que afectan a tantos profesionales.

Respecto a los ciudadanos debemos realizar una buena educación para la salud, pues estos deben aprender a utilizar los recursos (que siempre serán limitados) que la sociedad pone a disposición de todos, y por tanto debe aprender a respetar los derechos del resto de los ciudadanos y, dentro del SNS, aprender a respetar a aquellos profesionales que están únicamente para ayudarle.

Desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos seguiremos trabajando para que este Plan contra las agresiones vea la luz cuanto antes.

Mientras, nosotros seguiremos cumpliendo con nuestro compromiso con la sociedad, porque los Colegios de Médicos son la mejor garantía de seguridad para el paciente.

“Contra las agresiones a sanitarios, tolerancia cero"

José María Rodríguez Vicente es secretario general del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM)