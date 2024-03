La Guardia Civil de Navarra rescata a una bilbaína perdida con su bicicleta en la nieve

La Guardia Civil de Navarra ha una mujer de 48 años vecina de Bilbao y que había salido en bicicleta desde localidad de Isaba y no había regresado; se había hecho de noche y no tenían noticias de ella. Patrullas de seguridad ciudadana iniciaron un dispositivo de búsqueda y la localizaron en el Alto de Larrau, a la altura del km.8 de la NA-2011, en una zona cortada de carretera cortada por la nieve. La mujer se había desorientado y se encontraba en una zona cubierta de nieve con su bicicleta, no sabía volver.

Los agentes iniciaron la búsqueda por la zona de la estación de Esquí de Abodi, con dispositivos luminosos y sonoros, y al no aparecer la ciclista, se inició un recorrido a pie de unos dos kilómetros por terreno cubierto de nieve en dirección Larrau, donde se halló una luz procedente de una linterna, a la altura del Refugio de Pikatua; acudieron hacia el lugar donde se hallaba la mujer, que se encontraba en perfectas condiciones.

La mujer había salido de Isaba en bicicleta y al encontrarse la carretera cortada por nieve creyó que sería poco tramo, por lo que decidió continuar a pie y finalmente terminó desorientándose.