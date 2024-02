Guardia civiles retan a Marlaska a que le diga a los ojos a los familiares de los asesinados que el Campo de Gibraltar es seguro

Guardias civiles echan en cara al ministro del Interior que transmita una visión de que el Campo de Gibraltar se ha convertido en un "entorno de seguridad". “Dígale eso a las familias de nuestros compañeros asesinados la pasada noche. Mire a sus ojos y atrévase”.

“Usted y los que conforman su equipo, se atreven a decirles que les dotó de todos los medios necesarios y que los efectivos son más que suficientes para luchar contra los narcos. Atrévanse a mentir”, subraya AEGC.

“Los guardias civiles llevamos cinco años aguantando desprecios, desplantes y vejaciones por parte del responsable de Interior. A lo largo de sus años al frente del ministerio se ha preocupado por dejar muy claro a los miembros de las FCSE que no somos de su interés”, agrega.

“Prueba de ello es el desprecio que ha demostrado por la seguridad de los que cada día en el Campo de Gibraltar se han jugado y se juegan la vida luchando contra los narcotraficantes. Cinco años exigiéndole más medios y más personal para luchar contra unos delincuentes que se han adueñado de toda una comarca y, por su puesto, el reconocimiento de Zona de Especial Singularidad para los que se están jugando su vida. Pero en estos cinco años Marlaska ni nos ha dado más medios, ni más efectivos y, por supuesto, la promesa de Zona de Especial Singularidad guardada en un cajón bajo quince llaves salvo cuando ha venido de visita a vender que el Campo era más seguro bajo su mandato”.

“Que un día ocurriría una desgracia irreparable y sobre sus hombros caería toda la responsabilidad porque estando en sus manos buscar soluciones no ha hecho nada. Señor ministro el Campo de Gibraltar no es más seguro por mucho que usted se empeñe en repetirlo como un mantra. Usted dice que el presidente Sánchez le "encomendó hacer frente a una situación de inseguridad en el Campo de Gibraltar", pues no ha hecho bien su trabajo. Llegados a este punto en el que para varios de nuestros compañeros ya no hay vuelta atrás. Solo esperamos de usted que tenga dignidad y presente su dimisión. Usted no ha hecho el trabajo que se le encomendó y si no dimite esperamos su cese con carácter inmediato. No es usted digno de dirigir este Ministerio. Los narcos persiguen, acosan y matan a nuestros compañeros mientras usted miraba para otro lado. Señor Marlaska ayer mataron a varios guardias civiles en Barbate mientras la gente jalaba a los narcotraficantes. ¿En serio usted puede creerse que el Campo de Gibraltar es más seguro?”, concluyen.