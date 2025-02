Historias de superación: el camino de Manuel y Marta frente a la obesidad

La obesidad es una enfermedad crónica que afecta a más del 20% de la población adulta en España, con una prevalencia mayor en hombres (21,6%) que en mujeres (18,2%). Con motivo del Día Mundial de la Obesidad, que se celebra el 4 de marzo, especialistas en salud destacan la importancia de un enfoque integral para abordar esta condición de manera efectiva y sostenible. Expertos y sociedades científicas abogan por estrategias médicas, psicológicas y nutricionales que permitan a los pacientes mejorar su bienestar. En este contexto, historias como las de Manuel y Marta reflejan el impacto positivo de un tratamiento multidisciplinar.

Manuel: "No era solo perder peso, era recuperar mi salud y confianza"

A sus 27 años, Manuel se enfrentaba a un problema que afectaba tanto su salud como su día a día. Con un índice de masa corporal (IMC) superior a 43, acciones cotidianas como comprar ropa o atarse los cordones se convertían en desafíos. Tras años de dietas y tratamientos fallidos, recayendo en el efecto rebote, su diagnóstico de diabetes tipo 2 supuso un punto de inflexión.

"No era solo cuestión de verme en el espejo, sino de cómo me sentía en mi día a día. Mi salud estaba en juego", explica Manuel. Buscó un enfoque integral y, con la ayuda de un equipo multidisciplinar, ha logrado reducir su IMC a 36 y perder 19 kilos en cuatro meses. "Por primera vez, sentí que estaba construyendo algo duradero. No era solo bajar de peso; era aprender a vivir mejor", concluye.

Marta: recuperar el control tras la maternidad

Marta siempre llevó una vida activa, pero tras el nacimiento de sus mellizas, su realidad cambió. Aumentó 20 kilos y, entre el trabajo y la crianza, sintió que no quedaba tiempo para ella. "Me sentía agotada, pesada y torpe, además de que físicamente me veía distinta y mi autoestima había decaído", confiesa.

Marta Yazen

La falta de energía impactó su día a día hasta que, gracias a una recomendación, encontró apoyo en un programa digital especializado en obesidad. "Desde el primer momento me sentí arropada. Me atendieron con profesionalidad, desde las pruebas y analíticas hasta el apoyo psicológico y el acompañamiento". Poco después de iniciar el tratamiento, notó cambios significativos: "Ya no me cansaba tanto, volví a usar ropa que no me ponía hacía mucho tiempo y sentía menos ansiedad por la comida".

A través de la aplicación, aprendió sobre alimentación equilibrada, hábitos saludables y la importancia de un enfoque integral. "Ya la comida no es mi refugio ni mi comodín. Ahora veo muchas más posibilidades a mi alrededor". Hoy, tras casi cuatro meses de tratamiento, Marta se siente motivada y segura. "A veces hay que desenfocarse para volver a enfocar. Este proceso no es solo perder peso, es aprender a cuidarme en todos los sentidos"

El poder del abordaje multidisciplinar

La Dra. Mara Cerqueiro Bybrant, especialista en Yazen, clínica digital especializada en el tratamiento integral de la obesidad, destaca la necesidad de un tratamiento integral para la enfermedad. "No puede abordarse desde una única perspectiva. Necesitamos un enfoque que combine aspectos médicos, psicológicos y nutricionales para que los cambios sean sostenibles".

Desde Yazen enfatizan que su objetivo no es solo ayudar a los pacientes a perder peso, sino mejorar su calidad de vida. "El éxito no se mide únicamente en kilos perdidos, sino en la capacidad de adoptar hábitos saludables a largo plazo", señala la Dra. Cerqueiro. "Además, sabemos que la pérdida de un 5% del sobrepeso ya da una gran mejora con respecto a riesgos cardiovasculares, y una bajada de 10 % conlleva además de un alivio en la carga de las articulaciones, una mejora en el sueño también una reducción significativa del 80% del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2”, explica la doctora.

Hoy, Manuel está a punto de tachar su cuarta casilla en un calendario que diseñó junto a su equipo de profesionales, marcando cada cinco kilos perdidos. "Estoy orgulloso de este proceso, porque no solo pierdo peso, sino que aprendo a cuidarme a largo plazo".