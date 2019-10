Ig Nobel: ¿Quiénes han ganado los “otros” premios Nobel?

Llega el momento de revelar los ganadores de los Premios Nobel de este año y la academia sueca los hará públicos esta semana, entre hoy día 7 de octubre y hasta el 14 de este mes. Mientras tanto otros ganadores ya han recibido “los anti Nobel” y verán por televisión quién se lleva el de la Paz. Estos han sido los ganadores de los Premios Ig Nobel, entregados en una ceremonia en el Teatro Sanders de Harvard el pasado 12 de septiembre, y que celebran “lo inusual, honrar lo imaginativo y estimular el interés de las personas en la ciencia, la medicina y la tecnología”, según sus principios listados en su página web.

Ig Nobel de Física 2019: Para Patricia Yang, Alexander Lee, ..., David Hu, por su conferencia: “How Do Wombats Make Cubed Poo?” (“¿Por qué los Wombats hacen la caca cuadrada?”). SIendo los wombats unos marsupiales que habitan solo en Australia, de pequeño tamaño y de patas muy cortas. Estos ganadores del mismo premio en 2015 por estudiar el pis de los animales hincharon con un globo l aparte final del intestino de un wombat para medir tres secciones rígidas conectadas con dos secciones menos rígidas. La caca cuadrada son debidas a las capacidades elásticas de esa parte final del intestino de estos animales, consiguiendo que en los últimos 50 cm, las heces adquieren forma de prisma rectangular.

Ig Nobel de Química 2019: concedido a un grupo de investigadores japoneses que han investigado el volúmen total de saliva que produce un niño de cinco años al día. El flujo total de saliva producida al día se estima en unos 500 ml en este estudio de 1995, valor que está de acuerdo con medidas previas realizadas en adultos en 1988 que estimaron unos 570 ml diarios durante la vigilia. S. Watanabe, M. Ohnishi, ..., S. Igarashi, “Estimation of the total saliva volume produced per day in five-year-old children”.

Ig Nobel de Biología 2019: “La desmagnetización de las cucarachas muertas es más lenta que de las vivas”, (Ling-Jun Kong, Herbert Crepaz, ..., Tomasz Paterek, “In-vivo biomagnetic characterisation of the American cockroach,”), es el nombre y autores de este estudio que indica que las cucarachas son magnetoreceptoras y sorprende que tras magnetizar a vivas y a muertas durante 20 minutos, las vivas se desmagnetizan antes que las muertes por diferencia de más de un día.

Ig Nobel de Medicina 2019: Tres artículos del italiano Silvano Gallus sobre la correlación entre la ingesta de pizza y el cáncer, así como el infarto agudo de miocardio.

Ig Nobel de Educación Médica 2019: El artículo premiado es I. Martin Levy, Karen W. Pryor, Theresa R. McKeon, “Is Teaching Simple Surgical Skills Using an Operant Learning Program More Effective Than Teaching by Demonstration?” y trataba de aplicar el entrenamiento usado en animales, como el condicionamiento operante o instrumental de Skinner. Esto es: seleccionaron a 12 estudiantes de cirugía y les hicieron aprender dos tareas manuales sencillas a realizar en el menor tiempo posible. Realizar un nudo complicado y luego 10 sencillos y, por otro lado, perforar con precisión un agujero con un taladro en una superficie con un ángulo pequeño y perforar lo más rápido posible diez agujeros. Los resultados indicaron que el condicionamiento de Skinner no mejora para nada el tiempo de ejecución de tareas sencillas en estudiantes de cirugía.

Ig Nobel de Psicología 2019: para Fritz Strack, Leonard L. Martin, Sabine Stepper, “Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: A nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis,” que ahonda en el debate de la replicación de experimentos clásicos en la psicología. En 1988 se publicó un experimento que reproducía la sensación de felicidad que normalmente provoca una sonrisa, sonriendo mientras sujetas un bolígrafo entre los dientes. En 2013, uno de los investigadores, Strack, fue capaz de replicar su propio experimento.

Ig Nobel de Ingeniería 2019: Iman Farahbakhsh, “Infant Washer and Diaper-Changer Apparatus and Method,” patentó un cambiador automático de pañales para bebés; ligeramente incómodo porque debe sujetársele con correas...

Ig Nobel de Economía 2019: para Habip Gedik, Timothy A Voss, Andreas Voss, “Money and transmission of bacteria,” en el que explican qué bacterias y durante cuánto tiempo aguantan viajando a través de las monedas y billetes que habitualmente utilizamos. Teniendo nuestro euro la medalla extra de transportar mejor el E. Coli y la moneda rumana el privilegio de hacer que las bacterias vivan hasta un día en su superficie.