Irene Montero acata su condena y retira el tuit en el que acusó de maltratador al exmarido de María Sevilla

Irene Montero ha retirado hoy el tuit que publicó acusando de maltratador al exmarido de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, por el que fue condenada por el Tribunal Supremo por vulneración del derecho al honor. La ministra de Igualdad, que también ha publicado en su cuenta de X (antes Twitter) el encabezamiento y fallo de esa sentencia, cumple así en su integridad con la condena impuesta después de que el Tribunal Constitucional (TC), tal y como adelantó LA RAZÓN, rechazase hace unos días su recurso de amparo al no apreciar trascendencia constitucional en su demanda, por lo que no los magistrados no llegaron ni a debatir la posible suspensión de la ejecución de la condena, precisamente la que hacía referencia a la retirada del tuit y a la publicación del fallo, así como al pago de 5.400 euros de intereses y costas pendientes tras abonar a Rafael Marcos 18.000 euros de indemnización, que abonó después de que la defensa del exmarido de Sevilla instara al alto tribunal a ejecutar la sentencia.

En un tuit publicado ayer, Montero se limita a constatar que "en cumplimiento de la sentencia del TS, Sala de lo Civil, nº 910/2023, de 08/06/2023, publico su encabezamiento y fallo, y elimino este tweet publicado el 25 de mayo de 2022".

Una vez el TC desestimó su recurso de amparo, Montero no tenía otra salida que cumplir la sentencia en todos sus extremos, para lo que el Tribunal Supremo le dio el pasado día 4 de octubre 20 días de plazo que expiraban esta semana.

Revés en el Constitucional

El comentario de Irene Montero se produjo al congratularse de la decisión del Gobierno de indultar a María Sevilla, que había sido condenada en octubre de 2020 por el Juzgado de lo Penal número 23 de Madrid a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores. La titular de Igualdad ensalzó a las "madres protectoras" como Sevilla porque, dijo, "lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores".

En su sentencia, el alto tribunal le obligó no solo a pagar una indemnización a Marcos por vulnerar su derecho al honor, sino a publicar también la condena en su cuenta de Twitter (ahora X) "con un enlace al encabezamiento y el fallo de esa resolución" -lo que ahora ha hecho finalmente- manteniendo esa publicación "durante al menos tres meses". Asimismo, le instó a eliminar el tuit que publicó el 25 de mayo de 2022 "compartiendo el vídeo del discurso" y a publicar "el encabezamiento y parte dispositiva" del fallo "en un periódico de ámbito nacional".

La Abogacía del Estado solicitó el pasado septiembre al TC que suspendiera cautelarmente las obligaciones que imponía la sentencia que estaban pendientes de cumplir (y que ahora ha llevado a cabo) para evitar un "perjuicio irreparable" para la ministra si finalmente el Constitucional le otorgaba el amparo una vez cumplida la sentencia. Una vez el Constitucional ha desestimado su recurso, Irene Montero no tenía más remedio que retirar el tuit.