Islas Marshall, aquí hay más radiación que en Chernóbil.

El lugar más peligroso de la Tierra. La zona de exclusión más grande jamás decretada. Más de 2.000 kilómetros de terreno impenetrable, abandonados a toda vida humana que no quiera morir en el intento. Eso eran los alrededores de la central nuclear de Chernóbil meses después de el estallido de su reactor número 4. Dos minutos de exposición a la radiactividad acumulada bajo el colapsado techo de la instalación serían suficientes para reducir la esperanza de vida de cualquier persona a la mitad. 33 años después de la catástrofe la zona sigue sufriendo restricciones para la habitabilidad pero es visitable. La flora y la fauna han proliferado como una suerte de vergel postacopalíptico y si se acude a ciertas áreas de exclusión es probable que se reciba más radiación el en avión de ida que sobre el propio terreno.

¿Ya no es el entorno de Chernóbil el lugar más peligroso de la Tierra? Esta semana, un estudio realizado por la Universidad de Columbia ha asombrado al mundo con la respuesta: No. Ese «privilegio» ha pasado ahora a un idílico enclave en medio del Pacífico:, entre Australia y Hawái: las Islas Marshall. Publicado en la revista científica «Proceedings of the National Academy of Sciences», el trabajo muestra que la concentración de isótopos radiactivos en algunas de estas islas está muy por encima de lo legalmente establecido por los administradores del territorio: Estados Unidos y la República de las Islas Marshall. Las muestras tomadas del suelo de este país insular, los sedimentos marinos y restos vegetales (fibra de frutas, por ejemplo) han arrojado concentraciones de radiación hasta 1.000 veces superiores de las que hay ahora en las proximidades de Chernóbil o de la central nuclear de Fukushima.