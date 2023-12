Jorge Rey avisa de un nuevo cambio en el tiempo para Nochevieja y Año Nuevo: "Cuidado con lo que viene"

El joven burgalés Jorge Rey es un aficionado a la meteorología que pronostica el tiempo utilizando el método de las cabañuelas. Gracias a sus predicciones, ha logrado convertirse en todo un referente para los meteorólogos y fue capaz de predecir cómo sería el otoño de 2023 o la tormenta Filomena, que sorprendió a la AEMET y demás meteorólogos. Así, en su último vídeo, avisa sobre lo que sucederá en Nochevieja y Año Nuevo, para dar la bienvenida al 2024 y así despedir al 2023.

A sus dieciséis años, se define a sí mismo como "tu hombre del tiempo", y ofrece su particular parte meteorológico a base de refranes en su canal de YouTube. Fue capaz de predecir la llegada del temporal Filomena, que dejó una gran capa de nieve en España, especialmente en el centro peninsular, y también consiguió otros logros.

Este es el tiempo que hará en Nochevieja y Año Nuevo, según Jorge Rey

"He vivido siempre en un pueblo de Burgos, la naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo", suele asegurar. Así, añade que el comportamiento de las hormigas es su base de conocimiento para dar sus predicciones, asegurando que los animales "son buenos indicadores para dar altas precisiones, más allá de mapas o métodos tradicionales".

Para esta última semana, Rey empieza un repaso sobre el tiempo que nos espera recordando el tiempo anticiclónico, con heladas importantes. Así, este jueves y viernes la inestabilidad se extenderá por el norte, aunque no se esperan lluvias hasta el 29 por la tarde. Mientras, el sábado 30 y domingo 31 serán jornadas de niebla y heladas y un anticipo de la lluvia y de las nevadas que vendrán. Así, será posible que despidamos el 2023 y demos la bienvenida al 2024 con lluvias en ciertas zonas de la Península.