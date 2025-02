La Junta de Extremadura accede a la petición del matrimonio con alzhéimer para que vayan juntos a la misma residencia

"Me han dicho que nos ofrecen plaza para los dos en la misma residencia y que entrarían de aquí a quince días máximo", ha señalado José Hernández, hijo del matrimonio, a su salida de la reunión con la jefa de la Unidad de Atención a las Personas Mayores del SEPAD, Marta Pascual. Una reunión celebrada este martes, como respuesta de la Administración regional a la petición entregada el pasado jueves en el Sepad acompañada de casi 90.000 firmas apoyando la petición impulsada por José Hernández a través de Change.org.

Aunque lejos de Plasencia, donde residen, lo importante es que "estarán juntos y se despertarán en el mismo lugar", señala su hijo, que añade que sus padres recibirán asimismo "mejores cuidados" que los que ha estado prestando él mismo hasta ahora dado el nivel de dependencia que tienen, especialmente en el caso de su madre. No obstante, les han asegurado que "en cuanto se pueda" podrían trasladarse a otro centro en Plasencia, informa Change.org en nota de prensa.

Tras el satisfactorio encuentro, José Hernández ha agradecido el apoyo a las más de 95.000 personas que han firmado su petición en estos meses, porque él solo "no hubiera conseguido llegar hasta aquí". "Gracias a tantas firmas hemos conseguido que se ponga encima de la mesa un tema que no afecta solo a mis padres sino a muchísimas personas mayores más".

El hijo de la pareja explica que desde que inició la petición le han llegado muchos comentarios de personas que están pasando por lo mismo, "lo que demuestra que esto se tiene que cambiar" no solo por sus padres, sino para que "nadie tenga que separarse de forma forzada en los últimos años de sus vidas".

En su reunión con el SEPAD, el impulsor de la iniciativa ha insistido a la Junta en que su objetivo es que la normativa de dependencia de Extremadura establezca prioridad a las parejas no solo en el caso de sus padres sino también en el de todas las parejas que se encuentren en su situación. "Hay que adaptar la ley para garantizar que, igual que hacen ya otras comunidades, Extremadura tenga en cuenta siempre los lazos familiares a la hora de asignar residencias públicas". Por ello, ya ha avanzado que "esto no termina aquí", sino que no parará hasta que confirmen que la Ley les respalda y que "ni una pareja más en Extremadura va a correr el riesgo de separarse por culpa de la burocracia".

Hernández ha explicado que la Junta le ha dado un plazo de 48 horas para aceptar la plaza conjunta de sus padres, y que en cuanto confirmen oficialmente comenzarán los trámites para hacerla efectiva.