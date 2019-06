La misteriosa desaparición de una chica que tiene en vilo a Twitter

La historia de Fran Reyes comenzaba el pasado lunes cuando subía una imagen de su casa en la que podíamos ver una muleta en el suelo, cosas revueltas y la puerta abierta, a la foto le acompañaba un texto que decía: “Hoy no hay buenos días, vaya lunes, me he despertado cuando he escuchado un portazo tremendo y me he encontrado con esto. Se acaba de ir la policía de casa. Y esto no es nada”.