La Policía dispara a un suicida que intentó agredirles con unas tijeras en Benalmádena

Los agentes acudieron a las 08:47 horas de hoy hasta el parking de Puerto de Marina, en Benalmádena, por un aviso de un intento de suicidio. Una vez allí, cuando se acercaron al hombre para tratar de calmarlo, el individuo “ha sacado unas tijeras abalanzándose sobre los policías”, tal y como ha informado la Policía Nacional de Málaga. Con el fin de repeler la agresión, los agentes se han visto obligados a sacar y utilizar su arma reglamentaria. “En un principio el individuo salió corriendo con unas tijeras en las manos y luego se encaró con la Policía”, aseguraron otras fuentes.

El hombre, del que aún no se tienen más detalles, no ha cesado en su actitud por lo que los agentes han tenido que disparar al hombre evitando zonas vitales. El individuo en cuestión ha resultado “herido en las piernas” y una vez en el suelo se ha dado aviso a los servicios de emergencias que lo han atenido in situ y posteriormente ha sido trasladado al Hospital Clínico de Málaga.

Fuentes de sindicatos policiales consultadas por este periódico pidieron “medios intermedios” a las armas reglamentarias “para poder repeler agresiones con arma blanca, como son las pistolas taser y la defensa extensible”.