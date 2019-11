La tecnología llega a las finanzas personales

Cada vez es más habitual encontrarse a personas, aparte de la generación de los “millennials”, pegados a su teléfono móvil gestionando sus inversiones. Lo que hace poco más de una década se antojaba como poco probable, hoy en día y gracias al avance tecnológico que han sufrido las plataformas de inversión, es una estampa bastante habitual.

Atrás han quedado las imágenes de operadores bursátiles trajeados sentados enfrente de una infinidad de pantallas de ordenador con complejos programas informáticos. A día de hoy solo se necesita un teléfono móvil y en pocos segundos podemos “salir de compras” por Europa y comprar acciones de empresas como Telefónica, Santander, BMW o Danone o cruzar el “charco” y sumar unas cuantas acciones de Apple, Disney o Berkshire Hathaway a nuestra cartera. Pero si el crear una cartera de acciones y esperar no es lo nuestro y nos movemos más en el corto plazo, en un estilo de inversión denominado como “trading”, se abre ante nosotros la posibilidad de invertir sobre una infinidad de índices bursátiles, materias primas, divisas o las recientes criptomonedas, con unos costes cada vez más ajustados.

Y es que es precisamente la evolución y simplificación de las plataformas de inversión uno de los factores que más ha empujado este proceso de “democratización” que se está viviendo en los Mercados Financieros haciéndolos cada vez más accesibles a cualquier persona. No hace mucho tiempo que las plataformas de inversión más potentes, capaces de cruzar múltiples órdenes en décimas de segundo eran complicados programas en inglés que necesitaban de unos requisitos informáticos solo al alcance de unos pocos “expertos”. Ahora existen apps como xStation que ofrecen una capacidad de inversión muy superior a la de esas antiguas plataformas y que además ofrecen la posibilidad de estar “al tanto” de todo lo que sucede en el mercado de forma fácil con video-análisis de expertos en castellano y sin tener que estar pendiente del mercado, ya que es la propia aplicación la que nos notifica cada vez que sucede algo importante en el mercado.

La tendencia de los inversores hacia una operativa cada vez más concentrada en nuestros dispositivos móviles es algo patente en el mercado desde hace años. Precisamente uno de los Brokers más grandes del sector, la multinacional XTB que opera con oficinas en 17 países de forma regulada y lleva 15 años dando servicios de inversión tanto a Clientes particulares como institucionales, ha reconocido hace poco que el volumen de órdenes de sus Clientes que provienen desde el teléfono móvil ha superado ya al que procede de ordenadores de sobremesa.

Sin embargo así como para otras actividades no es necesaria una preparación previa, en el mundo de las inversiones sin duda la experiencia es un grado. ¿Es buen momento para invertir?, ¿Qué acciones son las más adecuadas para comprar? ¿Dónde están las mejores oportunidades?, ¿Cómo puedo gestionar mis posiciones? Esas suelen ser algunas de las preguntas más habituales de los inversores más “novatos”. En la mayoría de los casos, los inversores no cuentan con una formación académica en finanzas o una experiencia que les haga dar una rápida respuesta a todas estas preguntas. Pero eso, desde luego, no significa que no puedan sacar todo el rédito posible a sus ahorros. Entonces ¿Cómo puedo rentabilizar mi dinero si no tengo una formación académica en finanzas? La respuesta la encontramos dentro de la propia industria.

Muchos intermediarios financieros prestan ayuda a sus Clientes para que éstos consigan sus objetivos financieros. Precisamente XTB, una de las empresas más reconocidas del sector en lo que a formación se refiere, pone a disposición de los Clientes toda la ayuda necesaria para desarrollar esta actividad. La compañía es consciente de la importancia de la formación en los mercados financieros. Por ello, ofrece de manera totalmente gratuita un sinfín de material educativo. En este sentido, destacan los webinarios diarios en directo, cursos de bolsa online para todos los niveles, estrategias de trading y manuales de inversión. Detrás de todo ello se encuentra la figura de su analista Pablo Gil, que tras más de 30 años de experiencia gestionando fondos de inversión, actualmente estratega jefe de mercados de XTB España y director de Método Trading . Gracias al trabajo realizado en este aspecto, los Clientes de compañías como XTB, saben cómo encontrar las oportunidades más interesantes del mercado, como acceder a los mercados internacionales y también cómo gestionar las posiciones realizando una correcta gestión del riesgo.

Por último, y no por ello menos importante, es fundamental la seguridad del intermediario. Teniendo en cuenta que estamos tratando con productos financieros, la transparencia y la regulación deben de ser exquisitas. En el caso de los inversores españoles, es imprescindible que el Broker esté regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este hecho es realmente importante, porque los Clientes se sienten en todo momento protegidos por el regulador local, a diferencia de la mayoría de intermediarios cuya supervisión se realiza desde países con regulación más laxa como Malta, Chipre o Islas Mauricio, y que dejan a los inversores en una situación de profunda indefensión frente a su entidad financiera. Además, el capital de los clientes debe estar en territorio nacional, de forma que, en ningún momento la regulación y la supervisión puedan escapar del control del Banco de España.En definitiva, partiendo de una regulación exquisita, en el momento en el que una formación de primer nivel y una tecnología punta se unen, el camino al éxito es mucho más sencillo.