El PP lanza una ofensiva en los ayuntamientos para censurar la “inacción” de Mónica García al frente de Sanidad

El Partido Popular ha diseñado una ofensiva en ayuntamientos de toda España para censurar a nivel municipal la “inacción” de la ministra de Sanidad, Mónica García, y exigirle que asuma sus obligaciones ante “la alarmante situación” que atravesará España durante el próximo verano por la falta de médicos en centros de salud y hospitales.

Tras “el nuevo fracaso” del Consejo Interterritorial de Salud y “sin soluciones ante la falta de médicos de Atención Primaria”, el PP anunció este martes que presentará en distintos consistorios una moción para reclamar al Gobierno que materialice “medidas de utilidad real” con “extrema urgencia” ante “la crítica necesidad” de profesionales sanitarios con la llegada del periodo estival. En este sentido, desde el PP señalaron que, en el caso de que el Gobierno no dé este paso, “la responsabilidad única” de la falta de médicos durante el verano “será exclusivamente de la titular de Sanidad”.

Además, “frente a las excusas de la ministra, que alude que el Ministerio no tiene competencias en esta materia”, el PP insistió en que depende de la cartera de Mónica García decidir el número de MIR que habrá en España, crear más centros para su formación o la ordenación de los profesionales sanitarios. Asimismo, el PP recordó la situación “crítica” que se vive en Ceuta y Melilla, ciudades autónomas en las que no está transferida la Sanidad, y denunció que la ministra todavía no ha visitado estas dos ciudades para “interesarse por el grave problema que están viviendo”.

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han advertido durante las últimas semanas a la ministra del problema de la Atención Primaria. Y le han reclamado un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que finalmente se celebró la pasada semana. Sin embargo, desde el PP lamentaron que la reunión sirviera solo “para que García justificara a su término el cierre de camas en verano, algo que criticaba cuando estaba en la oposición”.

Así, ante la ausencia de propuestas concretas por parte de la ministra, los consejeros del PP le exigieron que hiciera uso de sus competencias y proporcionase el número de profesionales sanitarios suficientes para que el Sistema Nacional de Salud funcionase del modo correcto, “algo a lo que García ha respondido echando balones fuera y negando sus competencias”, según la versión de Génova.

El PP considera, por tanto, que la responsabilidad última de la falta de médicos este verano será de la ministra de Sanidad por su “inacción” de los últimos meses.