Las vacaciones, siempre con tu mascota

El verano es la mejor estación para organizar un viaje. Las temperaturas seducen a los apasionados a organizar uno a casi cualquier sitio. Disfrutar unos días con los más allegados y desconectar de la rutina es la mejor solución para el estrés diario. Pero estos viajes hay veces que tienen un damnificado: la mascota. Y es que España es uno de los primeros países en la lista de abandono de perros y gatos en temporada estival. Pese a ello, son casi 7 millones de personas los que deciden viajar con sus mascotas. Los alojamientos «dog-friendly» son ideales para que tanto dueño como animal disfruten de las vacaciones. Entre las páginas que ofrecen información para no dejar al perro en casa, Dog Vivant da pautas sobre qué tener en cuenta para la búsqueda del alojamiento perfecto.

En esta línea, se debe tener en cuenta el abanico de posibilidades que estos lugares ofrecen: desde las casas rurales más pintorescas hasta los hoteles más lujosos, pasando por campings, apartamentos turísticos... Son las primeras las más solicitadas por los viajeros, puesto que «es un destino de naturaleza, con espacio y libertad para cocinar, comer y pasear con el perro», señala Elena Fernández, directora de Dog Vivant. Los hoteles, pese a ser una opción más urbana, poco a poco van erigiéndose como alternativa en el panorama «dog-friendly».

También hay que prestar atención a las reglas del lugar. Pese a que el comportamiento del perro se mide por su educación, todavía existen muchas limitaciones en el caso de perros grandes, lo cierto es que han disminuido: “Un perro no molesta por su tamaño”, señala Fernández. En los alojamientos que recomienda Dog Vivant, el 16% marca el límite en los 25kg de peso. Pero no es el único impedimento. Dormir con el perro en la misma habitación es, a priori, lo más habitual en los alojamientos «dog-friendly». Aquellos que tienen el certificado Dog Vivant, permiten a la mascota dormir en la misma habitación que su dueño. «Hay otras que no entienden que el vínculo humano-animal proporciona tranquilidad a la mascota». No obstante, ofrecen ciertas alternativas como casetas en el jardín, balcones o habitaciones para perros. En cuanto a que se quede solo en la habitación, un 42% de los establecimientos certificados por esta web lo autoriza.

Una vez organizado el alojamiento, llega la gran pregunta: ¿qué meter en la maleta del perro? Lo primero es todo lo que la mascota necesita: comida, botiquín, bebedero portátil... Aunque casi la mitad de los «dog-friendly» cuentan con amenities en la habitación, nunca está de más guardar todo lo necesario en la maleta.

Viajar de distintas maneras

A la hora de elegir transporte para viajar con perro, la inmensa mayoría lo hace en su vehículo privado. De hecho, según los datos arrojados por Dog Vivant, hasta un 97% elige esta opción Aunque también existan otras como el transporte público, ya sea tren, autobús o barco, la falta de desarrollo y las limitaciones, en especial de tamaño y peso, hace que estas alternativas sean casi imposible. El avión, el medio de transporte más seguro en el mundo, es también el más evitado para viajar con perros. Y es que solo pueden viajar en cabina, si la línea aérea lo permite, canes de un peso máximo de 8 kilos. En el caso del tren, donde solo se permiten perros pequeños y en trasportín.

El precio medio de estos alojamientos «dog-friendly» son 97 euros por noche, aunque variará según la calidad del hospedaje. También depende de si dichos alojamientos cobran o no suplemento por perro. Así, la mitad de los registrados en Dog Vivant afirman no hacerlo, existen otros que sí obligan a pagar un pequeño plus por la estancia del animal. Según la página, el 40% cobra un suplemento por noche y perro de 10 euros. Una de las posibles razones es la existencia de un protocolo de limpieza más completo.

Los viajes son un momento de disfrutar, y también para ellas. Es mucho más satisfactorio entonces poder viajar con perros. Regalarles unos días de vacaciones es una buena forma de agradecer su compañía. Las webs que ofrecen información al respecto son también un regalo para dueños y mascotas.