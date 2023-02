Manifestación para pedir "justicia" por la joven que se suicidó en Sallent

Decenas de personas han participado este martes en una marcha silenciosa en Sallent (Barcelona) para pedir "justicia" tras el suicidio consumado de Alana y la tentativa de su hermana gemela Leila.

Las niñas de 12 años se lanzaron al vacío desde el balcón de su casa hace una semana y una de ellas, Alana, que había pedido a su entorno que la llamaran Iván, falleció en el acto, mientras que su hermana sigue ingresada en estado grave.

Con la pancarta "Queremos justicia. Una guerrera y un ángel, Alana y Leila", los manifestantes han salido del domicilio desde donde se precipitaron hace una semana las dos hermanas, aún repleto de carteles de apoyo y velas.

Los manifestantes se han dirigido al instituto Llobregat de Sallent portando carteles como "no más 'bullying'", "Sallent no se calla" o "No más silencio", informa Efe.

Frente a las puertas del instituto, la portavoz de la entidad No Al Acoso Escolar (NACE), Carmen Cabestany, ha denunciado que las disculpas expresadas este martes por la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, "llegan muy tarde" y ha planteado que "seguramente" algunos responsables deberían dimitir, sin especificar quién.

Cabestany ha cuestionado la actuación del Departamento de Educación e incluso del mismo Instituto, haciendo alusión a informaciones que apuntan que Alana/Iván había sido castigada en diversas ocasiones cuando presuntamente era la víctima del acoso.

Además, ha criticado que Educación no haya puesto en marcha el decálogo que su entidad llevó al Parlament en 2020 y le ha advertido de que no puede "seguir haciendo experimentos con gaseosa, porque lo que está en juego son las criaturas".

Si bien desde NACE tienen la impresión de que están aumentando los casos de "bullying", seguramente por el efecto de las redes sociales, Cabestany ha subrayado que uno de los principales problemas es que faltan datos oficiales que corroboren que existe este aumento.

En la manifestación ha participado Laia, una joven que ha explicado a los periodistas que en primero y segundo de ESO sufrió acoso en el instituto Llobregat y que sus padres lo comunicaron a la dirección, pero ha asegurado que "no hicieron nada al respecto y se lavaron las manos".

Los especialistas remarcan que las muertes por suicidio nunca tienen un único detonante, sino que son el resultado de factores psicológicos, biológicos y sociales que tienen tratamiento.

Las personas con conductas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda las 24 horas llamando al 112, al Teléfono de la Esperanza (717 00 37 17) y al número de atención a la conducta suicida 024.