«Tomar fruta y verdura y jugar al pádel dos horas no es cuidarse»

Su última obra, «Cómo llegar joven a viejo» (de Espasa), es más que una guía para envejecer con salud. En ella Rafael Guzmán enseña que el camino «a la senectud no tiene por qué ser algo angustioso» y todo ello con trucos sencillos que «podemos hacer en nuestro día a día para ralentizar las manillas del reloj biológico».

¿Importante leerlo antes de los 30, 50?

Si te soy sincero el libro lo deberían leer todas aquellas personas que quieran tener un hijo porque el envejecimiento está medido en gran instancia por nuestra infancia y los padres tienen esa responsabilidad. Es un libro para todos los públicos, siempre se puede sacar jugo y es muy práctico. Pero es francamente interesante cuanto más joven se es.

Si lo leemos después ¿podemos extraer alguna píldora que nos ayude a frenar el paso del tiempo o ya sería tarde?

Sí, hasta con 95 años podemos sacar cosas que podemos mejorar.

¿Qué es lo que más nos envejece?

Son muchísimos los factores. Pero si hay que elegir uno diría que vivir acorde a nuestros criterios y principios, porque si no tendremos un conflicto psicoemocional que nos quitará sueño, nos hará ir con una actitud negativa en la vida y eso genera un efecto dominó importante. Segundo factor quizá sea el sueño, la falta de horas de sueño es quizá lo que más nos envejece después.

¿Nos cuidamos lo suficiente?

No, en absoluto, no nos cuidamos prácticamente nada. La población tiene la idea de que si como algo de verdura y fruta y juego al pádel dos horas a la semana me estoy cuidando y no es así. El problema es que el estilo de vida actual nos ha alejado de las leyes fundamentales que rigen nuestro cuerpo. Si queremos ser responsables con nuestra salud tenemos cada día que intentar replicar ciertas acciones que hacíamos hace 300 años como ejercicio físico o estar en movimiento de manera continua, exponerse a la luz solar y estar al aire libre, estar en contacto con la naturaleza, y tener algo de restricción calórica, comemos demasiado.

¿Llegar joven a viejo no tiene nada que ver con la cirugía estética precisamente?

La cirugía estética puede generar un bienestar emocional. Otra cosa es recurrir a ella por falta de autoestima o para mejorar la aceptación social. Ahí recomiendo acudir a un psicólogo. Hay personas que les gustan sus canas y están conciliadas con el envejecimiento, pero otras asocian envejecer con el sufrimiento. No importa envejecer ,sino el cómo. Y la mayoría viven bajo el paraguas del confort. Queremos tomar a diario una pastilla que quite la tensión arterial, pero no queremos hacer deporte y comer saludable. Hay que cuidarse a uno mismo es la regla numero uno frente al envejecimiento.

El estrés mata, de eso no hay duda. Pero vivimos en la sociedad que vivimos. ¿Cómo evitar que el estrés nos invada?

Hay multitud de actividades que podemos hacer para paliar un poco los efectos negativos del estrés. Pero estos hábitos no sirven si solo se hacen de forma puntual. Si estás sometido a estrés crónico, busca un parque cerca de casa y vete a caminar, ya se ha demostrado que así se baja en pocos minutos los niveles de cortisol en sangre, haz respiraciones conscientes, concentración en algo o mindfulness, y haz ayuno tecnológico durante horas.

¿Tres consejos para llegar joven a viejo?

Más allá del ejercicio físico y de la nutrición saludable, en el libro explico por ejemplo que hay que fomentar la restricción calórica porque si no envejecemos más rápido. Segundo, tener una tasa metabólica alta, que nuestro cuerpo necesite gastar muchas calorías para mantenerse vivo y eso se consigue haciendo ejercicio físico, consumiendo bastantes proteínas en nuestra alimentación. También hay que dormir las horas que tenemos que dormir y potenciar el sentido del olfato porque eso puede retrasar el envejecimiento. Cuando hacemos aromaterapia, basta con oler 20 segundos 3 o 4 veces al día una rama de romero, eucalipto, orégano, solo aromas naturales, nada de perfume ni comida procesada, mejoramos nuestra salud inmunológica y cognitiva.

Me quedo con lo de salir a la naturaleza. ¿Qué tiene siempre en la despensa?

Tengo poco por lo de la restricción calórica.