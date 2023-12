Mayores frente a pantallas

Un estudio basado en entrevistas a mayores nos resume lo siguiente: alrededor del 25% de los que sobrepasan los 65 años encuestados no tienen acceso a la red. Bien porque no tienen conexión o formación para desarrollar capacidades digitales, dicen. Las conclusiones demuestran que hay causas definitivas: la edad, el género, la renta y los estudios. Como siempre es el poco dinero, la mucha edad, los escasos estudios y el género femenino los que salen peor parados. Así es nuestra sociedad civilizada y rica, excluye sin piedad a los que más hacen por sostenerla con su trabajo duro, su saber y sus cuidados. Pero, además, vemos que alrededor de un 75% de mayores luchan con las máquinas e internet a menudo. Y digo luchan porque yo, que acabo de entrar dentro de la estadística por edad, puedo asegurarles que mi experiencia es de auténtica pelea contra las pantallas. Mi trabajo, en el que afortunadamente sigo ajetreada, me permite dominar lo básico, necesario y habitual. Pero cuando me actualizan las aplicaciones o tengo que resolver asuntos puntuales como la relación con las instituciones, bancos y demás moles, la cosa se me complica hasta el desespero. Los de mi generación y anteriores nos criamos con el lápiz y la goma en la mano, los libros en la cartera, la falta del inglés en la escuela y las relaciones cara a cara con los otros. De pronto llega la transformación digital y todo se vuelve frío e inaccesible. Todo se busca y se gestiona por internet y sus inefables telas de araña. Así que los mayores se ven abocados a la desconexión social: falta de confianza en sí mismos, soledad, vulnerabilidad, aislamiento. Y los integrados buscando como darles cursillos acelerados para que entren en la rueda. ¡Un respeto, por favor! Ellas y ellos pueden no poder o no querer aprenderlo. Y saben más que los otros.