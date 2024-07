¿Menores Extranjeros No Acompañados o Menas?: esta es la manera correcta de referirte a los niños y adolescentes

'MENA' es el término que en los últimos tiempos se ha popularizado entre una parte de la sociedad para referirse a los Menores Extranjeros No Acompañados que llegan a las costas españolas huyendo de las malas condiciones de su país de origen y buscando una nueva vida. Sin embargo, el término, que a priori debería resultar inofensivo, ya que se corresponde con las siglas del nombre que reciben los niños y adolescentes migrantes que carecen de la tutela de un familiar adulto, se ha convertido en una de las palabras más racistas del momento.

Sin embargo, sitios web gubernamentales, como el portal de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, defienden que "se entiende por Menor Extranjero No Acompañado (MENA) el extranjero menor de 18 años que sea nacional de un Estado al que no le sea de aplicación el régimen de la Unión Europea que llegue a territorio español sin un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, apreciándose riesgo de desprotección del menor".

No obstante, después de que la generalización del uso del término 'MENA' en la esfera social haya derivado en la deshumanización y en la criminalización de los menores, más aún cuando se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, es importante hablar de ellos con respeto y como lo que son: niños, niñas y adolescentes que están solos y desprotegidos en un país desconocido.

Un término deshumanizante y cosificador

Según recoge 'Maldita.es' en su apartado dedicado a la migración, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, indica que referirse a estos menores con el término 'MENA' es "deshumanizante", ya que "les cosifica y contribuye a quitarles la dignidad". Mientras, UNICEF asegura en la misma web que utilizar este término "conlleva una carga negativa" que, habitualmente, se vincula a la peligrosidad, a hechos y a cifras no fidedignos. Algo que, se evidenció claramente en las campañas electorales de Vox en la Comunidad de Madrid con sus polémicos carteles en el Metro de Madrid en los que comparaba la pensión de un jubilado con el dinero 'recibido' por uno de estos menores extranjeros.

Así, y aunque se debe evitar el uso del acrónimo 'MENA', por la connotación negativa que contiene, lo cierto es que numerosos sectores de la sociedad lo seguirán utilizando por su carga ideológica. No obstante, lo que no se puede negar es que el término que todo el mundo debería utilizar para referirse a estos niños y jóvenes migrantes es Menor Extranjero No Acompañado, porque hay que recordar que son niños, pertenecientes a un colectivo extremadamente vulnerable, que llegan a España solos, sin la tutela de ningún familiar mayor de edad que les proteja; con los mismo derechos que el resto de niños.