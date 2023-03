El método para limpiar ollas, sartenes, fregaderos y joyas con kétchup

El kétchup es un condimento muy estigmatizado. Una salsa relegada en el imaginario colectivo a los paladares poco refinados y a los menús infantiles de los restaurantes de comida rápida. Una reputación injusta y que debe corregirse cuanto antes. Sin embargo, esto no es de lo que venimos a hablar hoy. De lo que vamos a hablar es de una faceta muy poco conocida del kétchup: es un estupendo limpiador y abrillantador de diferentes metales.

¿Cómo se limpia con kétchup?

Puede sonar un poco contradictorio, pero no lo es. Los usos del kétchup no se limitan únicamente a la cocina. Lo cierto es que puede ser un recurso muy socorrido cuando queramos limpiar las manchas de óxido, arreglar utensilios quemados, abrillantar joyería, etc. El contenido ácido de la salsa es muy efectivo atacando la sociedad incrustada y el óxido de los diferentes metales.

Cuando la suciedad o la quemazón del elemento metálico es muy grande (el fondo de una olla, por ejemplo) es necesario que el kétchup cubra totalmente la zona que queramos limpiar y después lo dejaremos actuar durante varias horas. Recuerda además que el Kétchup es muy atractivo para los insectos, así que no conviene dejarlo al aire libre. Lo mejor es meterlo en la nevera y dejarlo ahí durante toda la noche.

También podemos añadir un poco de sal a la salsa y frotar hasta que la suciedad incrustada deje de estarlo. Si la pieza metálica que queremos limpiar es más pequeña o delicada (como una joya, por ejemplo), entonces tenemos que ser más sutiles y delicados, porque la acidez del kétchup puede ser demasiado agresiva y acabar dañándola. Las piezas de plata y de oro pueden beneficiarse de este método de limpieza, porque es inevitable que sufran las consecuencias del paso del tiempo y de su manipulación.

De hecho, las causas más comunes de que la cualquier pieza de joyería pierda su brillo original y se oscurezca son el propio Ph de la piel, el sudor, las cremas hidratantes, los jabones y detergentes, el cloro de las piscinas o el agua de mar o los cosméticos como los perfumes o las lacas. Todos los cambios de color se producen debido a una reacción química.

En este caso diluiremos el kétchup en agua templada hasta que no quede ningún grumo. Después sumergiremos la pieza en el líquido y lo dejaremos actuar durante 10 minutos, más o menos. Para asegurarnos de que el resultado es perfecto, cogeremos un cepillo de dientes y frotaremos el metal con suavidad. Por último, aclararemos y secaremos la pieza con un paño de microfibras.