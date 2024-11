El movimiento feminista reivindicó este lunes, una vez más dividido en Madrid, el fin de la violencia de género

En la convocatoria del Foro de Madrid Contra la Violencia a las Mujeres y el Movimiento Feminista de Madrid en la que estuvieron las ministras de Igualdad, Ana Redondo, la de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría y la titular de de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saíz, estaban las feministas históricas, las veteranas, mientras que a la otra, la de la Comisión 8-M, asistieron la exministra de Igualdad Irene Montero y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y mujeres más jóvenes.

Mientras que la primera discurrió desde Cibeles a Plaza de España, la segunda lo hizo desde Atocha hasta Cibeles, y esta proximidad puso aún más de manifiesto la desunión feminista, que según muchas de las asistentes a la manifestación "de las veteranas" rompió Irene Montero.

Redondo volvió a pedir en un día difícil, con dos asesinatos de mujeres en el fin de semana, una en Sevilla y otra en Alicante, con una menor apuñalada, revisar las redes sociales porque contienen muchos elementos "violentos y machistas" de los que los jóvenes se "alimentan", y abogó por la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para abordar las nuevas violencias de género.

Por su parte, Irene Montero abogó por "más feminismo porque sigue habiendo quien cuestiona a las víctimas cuando rompen el silencio", y remarcó que muchas personas piensan "que si no denuncian no habrá sido para tanto, que la única forma legítima de romper el silencio es la denuncia ante la policía o los juzgados, cuando en este país todas las mujeres víctimas de violencias machistas tienen derechos denuncien o no denuncien".

Las consignas cantadas, sin embargo, eran similares en ambas marchas. "No son arrebatos, son asesinatos", "Si te pega no te quiere" y "No es violencia machista, es terrorismo", entre otras.

Las mujeres con discapacidad también estuvieron presentes en la manifestación, en la que estaban las ministras, con la Fundación Cermi Mujeres, a la cabeza, porque "también sufrimos violencia machista y somos aún más vulnerables. Hoy es un día de lucha y de reivindicación y por eso estamos aquí", señaló una de las participantes.