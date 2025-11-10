Acceso

Un muerto y tres heridos por disparos en una operación antidroga en El Casar de Escalona (Toledo)

Los presuntos delincuentes comenzaron a disparar en plena calle contra los agentes

Coche de la Policía Nacional
Coche de la Policía NacionalPOLICÍA NACIONALEuropa Press
Una persona ha fallecido por disparos y otras tres han resultado heridas de bala en el marco de una operación antidroga desarrollada por la Policía Nacional a última hora de este domingo en la localidad toledana de El Casar de Escalona.

Fuentes de la Delegación del Gobierno central en Castilla-La Mancha han informado a EFE de que la Policía Nacional desplegó este domingo una operación antidroga en una urbanización de El Casar de Escalona y, al llegar a la localidad, los presuntos delincuentes comenzaron a disparar en plena calle contra los agentes, por lo que la policía respondió a los disparos.

