Una imagen de Instagram lleva a una mujer marroquí a la cárcel por adulterio

Un romance secreto entre una mujer casada y su vecino en la población marroquí de El Jadida se convirtió en escándalo público después de que dos fotos publicadas en Instagram revelaran su relación, lo que derivó en el arresto y juicio de ambos por adulterio y complicidad en adulterio. A principios de esta semana, el Juzgado de Primera Instancia de El Jadida condenó a la esposa de 25 años, madre de tres hijos, y a su amante soltero a tres meses de prisión.

El caso estalló cuando el marido, un marinero que trabajaba en la zona sahariana, presentó una denuncia ante la Gendarmería Real en Oulad Ghanem tras recibir dos fotos de su hermano en las que aparecía su esposa apoyada en el hombro de un joven vecino, con un emoji de corazón rojo superpuesto en su rostro. Las fotos, acompañadas de varios símbolos de amor y romance, enfurecieron al marido, quien exigió de inmediato una investigación oficial.

Las primeras pesquisas revelaron que las fotos habían sido publicadas a finales de septiembre en la cuenta de Instagram del amante de la esposa, quien posteriormente confesó haberlas tomado en un parque público de El Jadida durante un encuentro. Explicó que la conocía desde la infancia y que su relación se había reavivado tras la boda de ella, unos cuatro años antes, a través de WhatsApp, donde su amistad se había convertido en un romance.

El acusado admitió haber publicado las fotos en estado de embriaguez, con la intención de presionar a su amante para que volviera con él después de que ella decidiera terminar la relación definitivamente. Sin embargo, nunca imaginó que las fotos llegarían a manos de su cuñado y se convertirían en prueba incriminatoria en el juicio.

Por su parte, la esposa confesó durante la investigación lo que su amante le había dicho, confirmó que la había amenazado con publicar las fotos si no volvía con él, y que, efectivamente, había caído en su trampa tras una serie de mensajes románticos y encuentros fugaces, informan medios maroquíes.