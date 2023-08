Nacho Ruiz, tenista sordociego: «Los audífonos me hacen disfrutar»

Cuando Nacho Ruiz, tenista sordociego madrileño de 55 años, comenzó a perder la audición «intentaba entender las conversaciones leyendo los labios, pero al perder también la vista tuve que esforzarme para conseguir una mayor agudeza auditiva». Nacho, diabético desde los 10 años, sufrió en 2009 una pérdida súbita del oído derecho y una reducción a la mitad de su capacidad auditiva en el oído izquierdo. Poco después, comenzó a padecer sus primeros problemas de visión que, tras ir empeorando, quedó reducida a menos del 10%.

Este madrileño afincado en Logroño debuta este miércoles en el campeonato mundial de blind-tenis que se disputa en Birmingham. El blind-tenis se juega con una pelota más grande con un cascabel dentro entre personas que padecen ceguera y es una de las categorías de los Juegos Mundiales 2023, el mayor evento internacional de alto nivel para atletas con discapacidad visual con más de 1.250 competidores de 70 países que se celebra del 14 al 27 de agosto en la Universidad de Birmingham (Inglaterra) y en distintos puntos de la región de West Midlands.

Cuando en 2020 Nacho se vio obligado a dejar su trabajo, conoció la existencia del blind-tenis y su vida dio un giro de 180 grados. Nacho siempre había jugado al tenis desde pequeño, pero dejó de hacerlo cuando perdió la visión. Cuando descubrió esta modalidad adaptada, empezó a entrenar por su cuenta y después en compañía de profesionales de Logroño expertos en este deporte.

De esta forma y gracias a sus audífonos, Ruiz se convirtió en deportista internacional de blind-tenis. Tras ser finalista del último campeonato internacional que se celebró en Madrid, Nacho juega este miércoles en Birmingham su primer partido en el campeonato mundial de blind-tenis: «A pesar de los nervios y los miedos de jugar un mundial voy con muchas ganas y estoy entrenando duro para prepararme», ha asegurado el tenista sordociego.

Nacho afronta ilusionado su primer mundial y agradece a la compañía Audika, dedicada a la investigación psicoacústica e innovación en salud auditiva, sus nuevos audífonos obtenidos en un centro en Vitoria: «Al principio de usar audífonos era una locura porque no te acostumbras al sonido, pero estos últimos que llevo desde hace dos semanas son una maravilla. Incluso eliminan el ruido del viento, que me resultaba muy molesto, y me han permitido mejorar mi tenis», ha subrayado Nacho. El director de Audika España, David Ruiz, ha destacado que «Nacho es uno de los grandes ejemplos de cómo mejorar tu audición puede cambiarte la vida»: «Es un orgullo apoyarle durante el mundial y estamos seguros de que Birmingham será tan solo uno de sus éxitos. Impulsar el deporte para personas con dificultades auditivas nos permite demostrar a la sociedad que la pérdida auditiva no es un obstáculo para lograr nuestros objetivos».

En el blind-tenis se permite que la pelota bote dos veces en el suelo antes de ser golpeada por el jugador. Antes de intentar conquistar el mundial de blind-tenis, Nacho se mostraba agradecido y explicaba: «Me acerco, me coloco y antes del tercer bote, golpeo. Por eso, estos audífonos me han ayudado tanto. El sonido es mucho más limpio. Si no fuera por los audífonos a día de hoy no podría estar jugando al tenis. Gracias a los audífonos puedo disfrutar de mi deporte favorito y mantener conversaciones con la gente».