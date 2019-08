La cuenta de Twitter @DefensaLGBT ha denunciado una aberrante actitud de un hombre homófobo en un autobús en Gran Canaria. El vídeo, de cerca de un minuto y medio, refleja a un adulto iracundo, lleno de rabia, que pierde los papeles ante dos personas aparentemente homosexuales, ya que les llama “maricón de mierda” en repetidas ocasiones.

En el vídeo, y por los comentarios del susodicho, se puede intuir que varias personas trataron de corregirle una actitud negativa (por no decir machista) hacia su mujer. Entonces el hombre entró en cólera: “¿Me estás escuchando? Me cago en Dios... Te explico a ti y a ti. No te equivoques. Si no lo dice ella no vengas tú de... ¿Vale? Porque te pego un cabezazo... Y a ti también, pedazo de maricón”.

Ante ello, el segundo chico (hacia el que iban dirigidas las últimas palabras) le dijo al hombre que “una persona con hijos no decía eso”. Craso error por su parte: “¿Cómo? ¡¿Cómo?! No te confundas, pedazo maricón, que te pego y voy para la cárcel. ¿Me estás escuchando? No me vuelvas a decir que llamas a la Guardia Civil porque te mato, te lo juro por... Tengo ojos igual que las personas, miro a las personas, miro a las mujeres, no soy un maricón”.

DefensaLGTB ha subido el vídeo para que se haga viral y se pueda reconocer al agresor. Según informan en un tuit posterior, “el agresor suele coger habitualmente la guagua global de la línea 01 de Gran Canaria Sur”.