Un nuevo incendio intencionado deja sin luz a 45.000 hogares en la localidad francesa de Niza

Tras los incendios provocados que dejaron sin luz al Festival de Cannes, un nuevo, tambiel intencionado, en una subestación eléctrica situada en la avenida Paul-Montel, en el barrio de Moulins de Niza (Alpes Marítimos), provocó un importante corte de electricidad en el oeste de la ciudad y localidades vecinas, infiorman medios galos.

El incendio, cuya causa aún no ha sido determinada, fue calificado de "daños intencionados" por el fiscal de Niza, Damien Martinelli. Precisó que se realizan peritajes y exámenes técnicos, en particular para determinar los daños y las medidas a tomar . Se ha abierto una investigación por "destrucción por incendio perpetrada por una banda organizada", la cual está a cargo del Servicio Interdepartamental de Policía Judicial (SIPJ).

Según una fuente policial, en el lugar del accidente se encontraron "marcas de neumáticos y una puerta de acceso al transformador fue forzada ", confirmó el teniente de alcalde, Gaël Nofri. Enedis dijo que el incendio dejó temporalmente sin electricidad a alrededor de 45.000 hogares en Niza y las ciudades vecinas de Saint-Laurent-du-Var y Cagnes-sur-Mer. La red de tranvías de Niza sufrió interrupciones, con una recuperación tardía, y el aeropuerto de Niza, que estuvo brevemente sin suministro eléctrico, "se restableció brevemente". Afectó a 45.000 hogares.

El alcalde de Niza, Christian Estrosi, reaccionó a X y "denuncia enérgicamente estos actos maliciosos que afectan a nuestro país" . Anunció la presentación de una denuncia por parte del Ayuntamiento y el refuerzo "en los próximos días" de la vigilancia de los "sitios eléctricos estratégicos" . Durante una rueda de prensa, indicó también que "mientras no se detenga a los autores de estos actos, no bajaremos la guardia ". Pidió a los servicios de policía municipales "movilizarse" ante estos actos "que podrían tener consecuencias considerables, en particular en los establecimientos de salud" .

Este acto se produce tras otros dos sabotajes contra instalaciones eléctricas de la región : una subestación de alta tensión incendiada en el Var y una torre de alta tensión aserrada en los Alpes Marítimos, provocando un apagón de varias horas que afectó a 160.000 hogares, especialmente en Cannes, en pleno Festival de Cine. Este último, sin embargo, se salvó gracias a su sistema de alimentación autónoma.