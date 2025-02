Un nutricionista descubre el mejor snack de Mercadona: "Es buenísimo en procesos de pérdida de peso"

Picar entre horas no es lo más recomendable, pero sí algo muy habitual. Muchas veces se come a destiempo por aburrimiento, estrés o imposibilidad de hacerlo correctamente en las comidas establecidas. Este hábito puede influir en los niveles de energía, el control del apetito y el mantenimiento de una dieta equilibrada. Su impacto en la salud no solo depende de hacerlo o no, también varía según los alimentos que se elijan. Mientras que algunos optan por snacks poco saludables, como productos ultraprocesados y con alto contenido en azúcar o grasas, otros prefieren alternativas más equilibradas.

Muchas veces las personas se decantan por los menos saludables por darse un capricho, pero en ocasiones lo hacen por simple desconocimiento. No siempre es fácil distinguir entre qué aperitivos pueden ser buenos o pueden hacernos coger unos kilos de más. Una buena solución puede ser recurrir a especialistas, es decir, a nutricionistas que conocen al detalle sus elementos y valores nutricionales. Fran Susin, un nutricionista creador de contenido, un snack de Mercadona que puede ser la mejor opción para picar entre horas.

Este es el aperitivo más saludable de Mercadona

El producto que recomienda este especialista es el paquete de castañas cocidas de Mercadona: "Un alimento buenísimo como snack cuando estamos en proceso de pérdida de peso", afirma este experto. Una vez explicado el motivo por el que las recomienda, empieza a enumerar sus valores nutricionales que tienen un parecido a otro alimento: "La castaña, aunque es un fruto seco, se parece más a un cereal por sus valores nutricionales".

Los hidratos de carbono son el elemento principal de este alimento: "Tienen poca grasa y poca proteína. Además, tiene solo 171 kcal por cada 100g de producto, que es bastante poco. Son muy saciantes, por eso las recomiendo para la pérdida de peso, ya que tienen mucha fibra y beneficios digestivos". Otro punto a favor que explica este creador de contenido es la facilidad para consumirlas: "Son geniales porque ya vienen cocidas y peladas, listas para comer".

Nunca se deben comer así las castañas

En este caso, las castañas vienen cocidas, pero también se pueden comer de distintas maneras. Aunque hay una que no recomienda este nutricionista: "Nunca se deben comer crudas porque tienen antinutrientes que pueden ser dañinos y causar problemas digestivos". La mejor temporada para comer castañas es el otoño y el invierno. "En Andalucía tenemos muchos puestos de castañas asadas durante todo el otoño e invierno, ¡y están buenísimas!", explica. Estos puestos también están presentes en el corazón de muchas ciudades y pueblos.

¿Cómo evitar picar entre horas?

Más allá de buscar la opción más saludable, hay personas que tratan de evitarlo. Para conseguirlo, Adelis, una empresa especializada en comida saludable, explica ocho consejos que pueden ser de gran utilidad para no picar entre horas: